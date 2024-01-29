Євросоюз вимагає негайно перевірити Близькосхідне агентство ООН для допомоги палестинським біженцям

Після інформації влади Ізраїлю щодо участі низки співробітників Близькосхідного агентства ООН для допомоги палестинським біженцям та організації робіт (БАПОР) у нападі ХАМАСу 7 жовтня Євросоюз має намір переглянути фінансування агентства.

Про це йдеться у матеріалі DW.

Ізраїль заявив про те, що деякі співробітники агентства брали участь у нападі радикального руху ісламізму ХАМАСу.

"Аудит має проводитись під керівництвом експертів, призначених Європейською комісією (ЄК), і паралельно з розслідуванням ООН за цими заявами", - повідомив представник ЄК Ерік Мамер.

Ба більше, Брюссель заявив, що перегляне питання щодо фінансування агентства.

Уповноважений федеральної землі Гессен у боротьбі з антисемітизмом Уве Беккер закликав взагалі розпустити Близькосхідне агентство ООН.

"БАПОР - це не організація допомоги палестинцям, а організація допомоги палестинському терору", - сказав він.

За словами Беккера, жодна інша організація ООН не стоїть на шляху мирного співіснування ізраїльтян та палестинців так, як це агентство, що передає "ненависть до Ізраїлю від одного покоління палестинських дітей до іншого та особисто пов'язане з ХАМАСом".

Він закликав передати гуманітарні завдання БАПОР Управлінню верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ). Німеччина має "добиватися припинення діяльності БАПОР".

Тим часом 9 країн, зокрема, Австралія, Британія, Італія, Канада, Нідерланди, Румунія, Фінляндія та Швейцарія вже призупинили фінансування БАПОР.

Наразі у зв'язку із звинуваченнями Ізраїлю в ООН проводиться розслідування.

Нагадаємо, ще 2023 року у Секторі Гази тисячі жителів увірвалися на склади та в розподільчі центри Агентства ООН у справах палестинських біженців (БАПОР). Наліт було здійснено 29 жовтня вдень.

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