Євросоюз закриває небо для росіян, забороняє Russia Today і Sputnik та блокує резерви Центрального банку РФ

Євросоюз закриває небо для росіян, забороняє Russia Today і Sputnik та блокує резерви Центрального банку РФ

Повітряний простір ЄС буде закритий для всіх російських літаків, включно з приватними літаками олігархів.

У неділю, 27 лютого, Євросоюз оголосив про посилення санкцій щодо Російської Федерації через вторгнення до України.

Про це повідомляє CNN з посиланням на спільний брифінг у Брюсселі урядовців ЄС.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС закриває свій повітряний простір для Росії.

“Ми пропонуємо заборонити польоти всіх літаків, які належать Росії, зареєстровані та підконтрольні Росії. Ці літаки більше не зможуть приземлятися, злітати або пролітати територію Європейського Союзу", - сказала вона.

За слова фон дер Ляєн, ця заборона стосуватиметься усіх повітряних суден з Росії.

“Наш повітряний простір буде закритий для всіх російських літаків, включно з приватними літаками олігархів", - додала вона.

Вищий дипломат ЄС Жозеп Боррель також оголосив про заборону російських пропагандистів Russia Today і Sputnik.

Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки оголосив, що буде заборонено обидва видання заради боротьби із російською дезінформацією.

"Сьогодні ми робимо вирішальний крок, щоб перекрити кран для інформаційних маніпуляцій росіян в Європі, заборонивши Russia Today і Sputnik мовлення в Європейському Союзі", - сказав Боррель.

Також понад половину фінансових резервів Центрального банку Росії, які перебувають в країнах G7, буде заблоковано в рамках нових санкцій ЄС.

Боррель також підтвердив відключення низки російських баків від платіжної системи SWIFT, але не назвав, які саме. За його словами, робота в цьому напрямку триває і остаточне рішення буде оголошено вранці в понеділок, 28 лютого.

Нагадаємо, напередодні Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що подальші санкції проти Москви "знищать Путіна".

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