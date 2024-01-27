Євросоюз засудив США за застосування смертної кари з використанням азоту

ЄС рішуче виступає проти смертної кари завжди та за будь-яких обставин.

Європейський союз засудив Сполучені Штати за застосування смертної кари із використанням азоту до засудженого за вбивство жінки.

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Про це йдеться у заяві речника Євросоюзу.

"Європейський Союз висловлює глибокий жаль з приводу страти Кеннета Юджина Сміта вчора у штаті Алабама", - йдеться у заяві.

У заяві також сказано, що ЄС рішуче виступає проти смертної кари завжди та за будь-яких обставин, оскільки це порушення права на життя та повне заперечення людської гідності.

Також у Євросоюзі заявили, що смертна кара не є стримувальним чинником щодо злочинності, натомість найвища міра покарання робить судові помилки незворотними. Зокрема у ЄС нагадали, що раніше у США з камери смертників випустили 196 невинних.

У звʼязку з цим Євросоюз знову закликав до повної заборони смертної кари. У заяві сказано, що 29 американських штатів або скасували найвищу міру покарання, або оголосили мораторій на її застосування.

"Ми закликаємо ті штати, які продовжують застосовувати смертну кару, запровадити мораторій та рухатися до повної її заборони відповідно до світової тенденції", - наголосив речник ЄС.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що засуджений до смертної кари вижив після смертельної ін’єкції, його стратять вдруге.

Крім того, ми раніше інформували, що у США в'язня вперше стратили за допомогою чистого азоту.

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