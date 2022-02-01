Євросоюз змінює правила в'їзду для туристів: умови перетину кордону

Ключовим став індивідуальний санітарний статус мандрівника.
Євросоюз змінює правила в'їзду для туристів від вівторка, 1 лютого 2022-го.
Про це розповіли у ТСН.Ранок 1 лютого.
Тепер ключовим стане індивідуальний санітарний статус мандрівника, а не епідеміологічна ситуація у країні. За новими правилами, в першу чергу дивитимуться на документи туриста. Так, можуть попросити надати свідоцтво про повну COVID-вакцинацію, про бустерну дозу (якщо від дня останнього щеплення минуло понад 250 днів) негативний ПЛР-тест або ж довідку про одужання.
Нові правила застосовуватимуть до пересування людей територією ЄС, якщо вони приїхали з країн, де вірус циркулює не на дуже високому рівні.
Водночас, у різних державах вимоги до мандрівників можуть дещо відрізнятися. Перевіряти їх українцям рекомендують на сайті МЗС, де працює інтерактивна мапа.
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