Євросоюз зняв обмеження на поїздки для туристів з COVID-сертифікатами

Щеплення має бути проведене препаратими, які схвалені Європейською агенцією лікарських засобів.

Рада Європейського скасувала обмеження на внутрішні поїздки для туристів, які мають цифрового COVID-сертифіката.

Про це йдеться в заяві на сайті Ради ЄС.

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Зазначається, що йдеться про поїздки всередині Євросоюзу для людей, які повністю вакцинувалися від коронавірусу. Від моменту введення другої дози повинно минути не менше 14 днів. Важливо, що щеплення має бути проведено препаратими, які схвалені Європейською агенцією лікарських засобів. Наразі це Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca і Janssen. Застосування російської вакцини SuputnikV дозволено лише в Угорщині та Словаччині.

Маючи такий документ, туристи не здаватимуть ПЛР-тести та не муситимуть проходити самоізоляцію. Неповнолітні також не повинні піддаватися самоізоляції, якщо це не вимагається від особи, яка їх супроводжує.

Ті, хто видужав від COVID і мають сертифікат про те, що від моменту отримання позитивного результату тесту минуло менше 180 днів, також можуть не проходити тестування і не дотримуватися карантину.

Слід зауважити, що введення в Євросоюзі сертифіката вакцинації Європарламент затвердив 9 червня, а система повинна запрацювати до 1 липня.

Як повідомлялося, в Європейському Союзі схвалили вільне переміщення громадян між країнами зі складу блоку. Для мандрівок європейцям потрібно бути повністю вакцинованими від коронавірусу щонайменше за 14 днів до поїздки. Водночас обмеження для інших мандрівників повинні ґрунтуватися на тому, якою мірою країна, з якої вони прибувають, контролює поширення пандемії COVID-19.

Раніше Єврокомісії вже погодили COVID-сертифікат і домовилися впровадити його від 1 липня. І діятиме він протягом 12 місяців.

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