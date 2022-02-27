Євросоюз повністю закриває небо для російської авіації - офіційно

Раніше про закриття свого неба для російських літаків заявили понад два десятки країн.

Європейський Союз повністю закриває небо для російської авіації. Усе - через війну Росії проти України.

Про це заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Вона уточнила, що йдеться про всі літаки - військові, пасажирські, приватні борти олігархів. Російські літаки не зможуть літати над територією Євросоюзу навіть транзитом, не кажучи вже про використання європейських аеропортів для зльоту та вильоту.

"Ми закриваємо повітряний простір ЄС для літаків, які є власністю, зареєстровані чи перебувають під контролем Росії. Вони не зможуть приземлитися, злетіти чи летіти територію ЄС. У тому числі приватні літаки олігархів", - ідеться в повідомленні президентки Єврокомісії на її сторінці в твіттері.

Раніше повідомлялося, що щонайменше 21 країна Європи закрила повітряний простір для російської авіації – Велика Британія, Чехія, Польща, Румунія, Литва, Латвія, Естонія, Фінляндія, Болгарія, Словенія, Німеччина, Італія, Данія, Норвегія, Бельгія, Ісландія, Швеція, Австрія, Ірландія, Франція та Португалія. Кількість постійно зростає.