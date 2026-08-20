Їдете до ЄС – перевірте паспорт: посольство Німеччини дало важливу пораду українцям

Перетин кордону (ілюстративне фото) / © ТСН

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Громадянам України, які виїжджають за кордон, рекомендують отримувати у паспорті відмітку про перетин державного кордону. Це може допомогти уникнути проблем під час оформлення тимчасового захисту в країнах ЄС за новими правилами.

Про це повідомило посольство України у ФРН.

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У диппредставництві пояснили, що рекомендація стосується всіх громадян України — незалежно від статі та віку.

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«З метою мінімізації можливих проблем під час оформлення тимчасового захисту в державах-членах ЄС громадянам України, незалежно від статі та віку, під час виїзду з України рекомендується отримувати штамп/відмітку про перетин кордону і виїзд з України в паспортному документі від офіцерів прикордонної служби України», — зазначили у посольстві.

Якщо людина вже перебуває за межами України, офіційну інформацію про перетин державного кордону можна отримати у Головному центрі обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України.

У посольстві також пообіцяли найближчим часом оприлюднити додаткові роз’яснення на сайтах Міністерства закордонних справ та українських дипломатичних установ.

Нові правила для українських біженців: останні новини

У Європейському Союзі тимчасовий захист для українців продовжили до 4 березня 2028 року. Водночас для нових заявників запроваджують додаткові вимоги.

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Зокрема, для громадян призовного віку країни ЄС можуть вимагати підтвердження того, що людина законно виїхала з України або має документи, які підтверджують звільнення від відповідних військових обов’язків. Серед таких підтверджень можуть використовуватися дані з «Резерв+».

Окремо повідомлялося, що від серпня українські консульства за кордоном обмежать надання частини послуг чоловікам призовного віку, які не мають військово-облікових документів.

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