Їх шукали в горах монахи і рятувальники: заблукалих на Афоні українських паломників знайшли

Їх шукали в горах монахи і рятувальники: заблукалих на Афоні українських паломників знайшли

Заблукалі в горах українці сильно виснажилися, але їхньому здоров'ю ніщо не загрожує.

Зниклих у п'ятницю ввечері, 15 жовтня, українців на Афоні, відшукали. Заблукалих паломників правоохоронці виявили біля скиту, що належить монастирю Велика Лавра, повідомляє Ekathimerini.

Їхньому здоров'ю нічого не загрожує, паломників перевели в румунський монастир для надання першої допомоги, оскільки вони були виснажені.

Через густий туман двоє українців розійшлися з шістьма іншими співвітчизниками, а потім збилися з дороги. Про їхнє зникнення повідомили в п'ятницю ввечері.

В пошуковій операції взяли участь 14 поліцейських, 8 пожежних зі спеціального рятувального відділення служби, а також монахи, які добре знають місцевість.

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