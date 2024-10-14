"Їх використовують як живий щит": Нетаньягу закликав ООН вивести миротворців з півдня Лівану

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу закликав ООН вивести миротворчі сили з півня Лівану оскільки бойовики "Хезболли" використовують їх у якості "живого щита".

Про це пише видання The Times of Israel.

Видання зазначає, що напруженість між миротворчими силами та військами Ізраїлю продовжує наростати.

"Настав час вивести ВСООНЛ з опорних пунктів "Хезболли" та з районів бойових дій. Армія оборони Ізраїлю неодноразово просила про це і отримувала багаторазові відмови, і все це було зроблено з метою надати терористам "Хезболли" живий щит. Пане генеральний секретар, приберіть сили ВСООНЛ із зони ризику. Це потрібно зробити прямо зараз, негайно", - заявив Нетаньягу.

В свою чергу миротворці повідомили, що Ізраїль завдав ударів по ряду постів, включаючи штаб-квартиру в Накурі, в результаті чого кілька людей отримали незначні поранення.

"Ваша відмова евакуювати солдатів ВСООНЛ робить їх заручниками "Хезболли". Це ставить під загрозу як їх самих, так і життя наших солдатів", - сказав Нетаньягу.

Премʼєр Ізраїля заявив, що йому шкода через поранення миротворців і надалі його країна буде робити все можливе, щоб це більше не повторилось.

"Але простий і очевидний спосіб забезпечити це — просто вивести їх із небезпечної зони", - додав ізраїльський прем'єр.

Він додав що керівництву ООН слід звинувачувати не Ізраїль, а бойовиків "Хезболли", які використовують миротворців як "живий щит".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ізраїльські танки увірвалися на територію бази миротворців ООН на півдні Лівану.

Крім того, ми раніше інформували, що Ізраїль оголосив про створення закритої військової зони на кордоні з Ліваном.

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