Їхала багатодітна родина з України: подробиці страшної ДТП в Австрії, в якій загинуло 4 людей

В Австрії у смертельній ДТП загинуло четверо українців. Виявилось, що в мікроавтобусі їхали члени однієї родини, через аварію загинуло двоє дітей, їхні бабуся та дідусь.

Про це пише Kleine Zeitung.

У суботу вранці на автобані A 5 біля Гавайнсталі (район Містельбах) сталась ДТП. В аварію потрапила сім'я з семи осіб з України. За кермом мікроавтобусу перебував батько загиблих дітей. Загиблими є семимісячна і трирічна дитина, а також їхні бабуся і дідусь. Дитина 2009 року народження, 40-річний батько і 30-річна мати вижили, отримавши незначні травми.

За даними ЗМІ, близько 7.00 ранку в суботу автомобіль занесло вправо, він з'їхав на насип, пробив огорожу мосту і, перекинувшись кілька разів, зупинився на узбіччі внизу. Водій стверджував, що трохи задрімав.

Сім'я має дозвіл на проживання в Польщі і їхала в мікроавтобусі з польськими номерними знаками. Постраждалим, як і працівникам екстрених служб, була надана психологічна допомога.

Нагадаємо, в Австрії мікроавтобус з українцями потрапив у ДТП.

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