Їхали до Чехії: стали відомі подробиці смертельної аварії з українцями в Румунії

Збільшилася кількість загиблих внаслідок аварії автобуса в Румунії 14 червня.

У смертельному ДТП автобуса, в салоні якого були здебільшого українці, загинуло вже двоє людей. На місці аварії одразу загинув громадянин України, ще одна українка померла в лікарні. Попередньо, аварія сталася, бо мікроавтобус зіткнувся із вантажним транспортним засобом, який рухався попереду.

Про це розповів тимчасово повірений у справах України в Румунії Паун Роговій на телеканалі "Україна 24".

За його словами, в лікарні міста Арад в тяжкому стані перебуває ще двоє потерпілих. Інші пасажири у задовільному стані.

Він також уточнив, що сама аварія сталася рано вранці 14 червня на трасі "Діва - Недлак" поблизу з Угорщиною. Автобус їхав з України через територію Румунії до Чехії.

"В автобусі разом з водієм перебувало 16 громадян України, один громадянин Молдови. Водій не впорався з керуванням, зіткнувся з вантажним транспортним засобом, який їхав попереду", - сказав він.

Як повідомлялося, мікроавтобус зіткнувся з вантажівкою на трасі А1, на виїзді до Угорщини, поблизу прикордонного пункту в Надлаці. У мікроавтобусі було 16 людей з України та одна особа з Молдови. За інформацією ЗМІ Румунії, мікроавтобус врізався у фуру, яка стояла на смузі для аварійної зупинки.

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