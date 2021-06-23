Їхав тротуаром і "відстрілювався" від поліції вогнегасником: у Варшаві українець влаштував дебош (відео)

Їхав тротуаром і "відстрілювався" від поліції вогнегасником: у Варшаві українець влаштував дебош (відео)

Ймовірно чоловік був під наркотиками.

У столиці Польщі Варшаві 36-річний українець влаштував дебош із поліцією. Він спершу їхав тротуаром, де ледь не збив батька з дитиною, а коли його почали переслідувати копи, то чоловік "відстрілювався" від них вогнегасником.

Про це повідомляє fakt.pl.

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Інцидент стався у районі Охота, що у Варшаві. Очевидці повідомили про чоловіка, який їздить тротуаром та ледь не збив батька з дитиною. Поліція розшукала чоловіка. Ним виявився 36-річний громадянин України.

Під час затримання він чинив спротив та навіть "відстрілювався" від поліції вогнегасником. Через це польські правоохоронці змушені були вдягнути шоломи та скористатись спецзасобами. Також поліція викликала підмогу, загалом агресивного чоловіка затримувало 8 правоохоронців.

Коли польські копи все ж затримали українця, спершу йому вдалось втекти із автомобіля. Після того, як поліцейські його наздогнали, українця госпіталізували в лікарню, де йому вкололи заспокійливе.

За попередніми даними, українець був під наркотиками. Триває розслідування.

Також у Мережі поляки активно поширюють відео того, як українець відбивався від поліції.

Нагадаємо, у Польщі затримали контрабандистів, які поставляли зброю до України.

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