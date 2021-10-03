Їхав у вентиляційній кабіні трейлера з овочами: ЗМІ розповіли подробиці прибуття Саакашвілі до Грузії

Їхав у вентиляційній кабіні трейлера з овочами: ЗМІ розповіли подробиці прибуття Саакашвілі до Грузії

Політику допоміг перетнути кордон водій трейлера, який начебто мав проблеми з укранським законом.

Грузинські ЗМІ розповіли цікаві подробиці в'їзду Міхеіла Саакашвілі. Начебто політик перетнув грузинський кордон, сховавшись у вентиляційній кабіні трейлера з овочами.

Про це інформує CNews.

Саакашвілі допоміг перетнути кордон водій трейлера Ельгуджа Цомая. Йому також належить квартира, де було заарештовано експрезидента Грузії.

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У виданні стверджують, що вантажівка прибула в порт міста Поті поромом з України. Всю дорогу Сааакашвілі провів у вентиляційній кабіні трейлера. Потім Ельгуджа змінив машину і на власному автомобілі відвіз Саакашвілі до Батумі. Зазначається, що відео про прибуття у Грузію було зняте Саакашвілі вже у Тбілісі.

У виданні заперечують, що експрезидент перебував у країні чотири дні. Також зазначається, що у Ельгуджі Цомая раніше були проблеми з українськими правоохоронними органами.

Раніше повідомлялося, що у Тбілісі затримали власника квартири, де переховувався Саакашвілі.

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