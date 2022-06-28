"Їхня дипломатична роль була прикриттям": уряд Болгарії висилає 70 дипломатів РФ через "незвичну діяльність"

У російському посольстві в Софії підтвердили факт висилки дипломатів.
Прем'єр-міністр Болгарії Кирило Пєтков, який пішов у відставку, заявив, що 70 дипломатів посольства Росії в Болгарії будуть відкликані і повернуться до Москви.
Про це повідомляє Novini.bg.
"Більшість із них працювали на зовнішньополітичні відомства, і їхня дипломатична роль була скоріше прикриттям", - додав Пєтков.
За його словами, це 70 осіб, які обіймали різні офіційні посади в посольстві Росії, які займалися незвичайною діяльністю. Однак подробиці прем'єр не розкрив, оскільки вони засекречені.
"Це не агресія проти російського народу - просто коли іноземні уряди намагаються втручатися у внутрішні справи Болгарії, у нас є інститути протидії", - підкреслив він.
Тим часом, росЗМІ та агенції вже відреагували на подію.
"Болгарія вирішила видворити 70 дипломатів та представників технічного персоналу посольства Росії", - цитує ТАСС заяву відомства в Telegram.
При цьому, за даними того ж ТАСС, в МЗС РФ, у свою чергу заявили, що Кремль відповість на цей недружній крок Болгарії.
Нагадаємо, Росія відкрито погрожує країнам НАТО ударами по "центрах ухвалення рішень".
Читайте також: