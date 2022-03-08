“Їхня кров - на руках кожного з нас”: у Росії судитимуть сільського священника через проповідь проти війни

“Їхня кров - на руках кожного з нас”: у Росії судитимуть сільського священника через проповідь проти війни

На вимогу правоохоронців священник змушений був видалити антивоєнну відозву до росіян на сайті парафії.

Після недільної проповіді в селі Карабаново Костромської області Росії поліцейські затримали настоятеля церкви Воскресіння Христового Іаонна Бурдіна і склали на нього протокол за антивоєнну проповідь та розміщення на сайті парафії відповідної відозви до росіян.

Про це повідомляє "Медіазона".

Священника звинуватили в тому, що він, “перебуваючи в громадському місці в приміщення храму Воскресіння Христового під час проведеної ним релігійної служби в присутності близько 10 парафіян здійснив публічні дії, спрямовані на дискредитацію Збройних сил РФ, які проводять спеціальну операцію на підставі рішення Президента РФ та постанови ради Федерації Федеральних зборів РФ”.

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Як зазначає видання, на сайті парафії та у соціальних мережах були розміщені пости із закликами припинити війну такого змісту:

"Брати і сестри! Рано-вранці 24 лютого російські війська напали на Україну. Йдуть обстріли Києва, Одеси, Харкова, Маріуполя та інших українських міст. Російські солдати вбивають своїх братів та сестер у Христі. Ми, християни, не сміємо залишатися осторонь, коли брат вбиває брата, християнин християнина. Не повторюватимемо злочинів тих, хто вітав дії Гітлера 1 вересня 1939 року. Ми не можемо сором'язливо прикривати очі і називати чорне білим, зло — добром, говорити, що й Авель, мабуть, не мав рації, провокуючи свого старшого брата. Кров жителів України залишиться на руках не лише правителів РФ та солдатів, які виконують цей наказ. Їхня кров — на руках кожного з нас, які схвалили цю війну або просто промовчали".

Після затримання та складення протоколу священник був змушений видалити цю публікацію.

"Виконуючи вимоги раптово прийнятого закону... ми змушені видалити з нашого парафіяльного сайту звернення про неприпустимість пролиття крові", - йдеться в останньому дописі на сайті.

Нагадаємо, 4 березня Держдума Росії ухвалила нові репресивні закони. Тепер в країні можна отримати до 15 років позбавлення волі за "фейки про російську армію".

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