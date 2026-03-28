«Їх не буде поруч»: Трамп накинувся з критикою на країни НАТО

Американський президент вкотре розкритикував союзників по НАТО.

Ігор Бережанський
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати підтримують НАТО, однак у разі серйозної ситуації Альянс, за його словами, «не буде поруч» з Вашингтоном.

Про це він сказав під час конференції в Маямі.

«Я завжди казав, що ми їм допомагаємо, але вони ніколи не допоможуть нам. Якщо щось серйозне трапиться, я не думаю, що це станеться, але якщо щось трапиться, я гарантую вам, що їх не буде поруч», — заявив Трамп.

Окрім цього, президент США висловив подяку Саудівській Аравії за підтримку.

«Я хочу подякувати всьому Королівству Саудівська Аравія — вони дуже допомогли, на відміну від НАТО», — сказав він.

Раніше повідомлялося, що держсекретар США Марко Рубіо публічно посперечався з очільниками МЗС G7 щодо воєн в Україні та Ірані.

Ми раніше інформували, що президент США Дональд Трамп розкритикував позицію керівництва Німеччини щодо конфлікту з Іраном, провівши паралель із підтримкою України.

