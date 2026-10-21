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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Їхав до Польщі, а тепер може сісти на 5 років: що виявили в авто українця (фото)

Українець їхав до Польщі, але знахідка в багажнику може відправити його за ґрати.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Перетин кордону

Перетин кордону

На пункті пропуску «Корчова» польські митники знайшли в багажнику 28-річного українця замасковане опудало рідкісної черепахи.

Про це повідомляє RMF24.

За даними правоохоронців, замаскований екземпляр тварини знайшли серед речей у багажнику легкового автомобіля, яким українець в’їжджав до Польщі. Будь-яких документів, які підтверджували б законність походження та транспортування черепахи, чоловік надати не зміг.

Білоголова черепаха — рідкісний вид під загрозою зникнення, який захищає міжнародна конвенція CITES. Без спеціальних дозволів перевозити таких тварин через кордон заборонено.

Вилучене опудало направили на розслідування. За незаконне ввезення захищених видів у Польщі загрожує від трьох місяців до п’яти років в’язниці.

Опудало білоголової черепахи / © rmf24.pl

Опудало білоголової черепахи / © rmf24.pl

У митній службі наголошують, що правила конвенції CITES поширюються не лише на живих тварин і рослин, а й на препаровані екземпляри, мисливські трофеї та вироби зі шкіри, кісток чи зубів захищених видів.

Опудало білоголової черепахи / © rmf24.pl

Опудало білоголової черепахи / © rmf24.pl

Опудало білоголової черепахи

Опудало білоголової черепахи

Нагадаємо, українець з інвалідністю I групи Богдан Волошин провів дві доби в аеропорту Осло. Його не пустили на рейс Ryanair, бо у квитку не зазначили перевезення крісла колісного.

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