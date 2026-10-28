Їхав на концерт, а опинився під вартою: у Швеції затримали екснардепа Святаша

Дмитро Святаш / © УНІАН

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У Швеції затримали колишнього народного депутата України Дмитра Святаша, якого заочно засудили до 12 років позбавлення волі.

Про затримання повідомляє шведське видання Expressen.

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За словами адвоката Марка Сафаряна, минулого тижня Святаш приїхав до Швеції, щоб відвідати концерт американського музиканта Стіві Вандера у Стокгольмі. Під час паспортного контролю колишній нардеп, який має громадянство України та Росії, пред’явив український паспорт.

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Однак прикордонна поліція затримала його й відмовила у в’їзді до країни. Як зазначає видання, підставою стало рішення Польщі про заборону повторного в’їзду, відомості про яке внесли до спільної бази даних держав Шенгенської зони.

Водночас адвокат Святаша вважає, що це рішення має політичне підґрунтя.

«Цей чоловік — один із найбільш розшукуваних в Україні, і вони про це знають. Саме тому й поводяться таким чином», — заявив Сафарян.

Наразі Святаш перебуває під вартою в центрі тимчасового утримання Міграційного управління Швеції у Мьорсте. В апеляційній скарзі адвокат повідомив, що його підзахисний виступає проти екстрадиції до України.

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Згідно з рішенням суду, Святаш має час до середи, 28 жовтня, щоб подати письмові пояснення та остаточно викласти свою позицію. Після цього суд має ухвалити рішення у його справі.

В Україні Святаша заочно засудили до 12 років ув’язнення за заклики до зміни територіальної цілісності держави.

Раніше повідомлялося, що поліція оголосила в розшук екснардепа Дмитра Святаша, якого підозрюють в тому, що він не задекларував кредити в «УкрСиббанку» на суму понад $ 1 млн.

Ми раніше інформували, що прокуратура Києва повідомила про підозру колишньому народному депутату України у заволодінні 1,1 млрд гривень коштів банківської установи АТ «УкрCиббанк».

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