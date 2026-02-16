Їхав сім годин, щоб застрелити: нові подробиці вбивства української біженки у США

Катерина Товмаш народилася у Білій Церкві Київської області / © із соцмереж

У США вбили 21-річну біженку з України: дівчину застрелили у ліжку на очах у молодших братів. Трагедія сталася вранці 14 лютого у штаті Північна Кароліна. Колишній хлопець українки подолав сотні кілометрів, щоб увірватися до її будинку та розстріляти дівчину та її нового партнера.

Про це повідомляє ВВС із посиланням на поліцію округу Мур та брата загиблої Михайла Товмаша.

Нові подробиці кривавої розправи

Повідомлення про стрілянину в місті Васс надійшло правоохоронцям близько 07:45. На місці події детективи виявили тіла 21-річної українки Катерини Товмаш та її хлопця, 28-річного Метью Вейда зі штату Міссіссіпі.

За словами брата загиблої, підозрюваний — 25-річний Калеб Гайден Фосно з Огайо — готувався до злочину заздалегідь. Він їхав сім годин, щоб дістатися будинку, де Катерина мешкала разом із батьком та молодшими братами й сестрами.

«Він примусив одного з дітей розбудити Катерину, а потім застрелив її прямо в ліжку. Метью, який спав поруч, також було вбито», — розповів Михайло Товмаш у своєму Instagram.

Затримання вбивці

Після скоєного Фосно намагався втекти, проте завдяки злагодженій роботі правоохоронців різних штатів його затримали того ж вечора. Слідчі підтвердили, що мотивом могли стати минулі стосунки: Калеб раніше зустрічався з Катериною.

Калеб Гайден Фосно / Фото місцевої поліції

Шериф округу Мур назвав подію «трагічною та безглуздою втратою життя». Наразі підозрюваний перебуває під вартою.

«Це трагічна та безглузда втрата життя. Наші серця з родинами жертв у цей важкий час. Ми вдячні за швидку координацію та допомогу наших правоохоронних партнерів у затриманні цієї особи», — прокоментував вбивство шериф округу Мур.

Що відомо про загиблу пару

Пізніше поліція оприлюднила імена вбитих — це 21-річна Катерина Товмаш та 28-річний Метью Вейд із штату Міссіссіпі.

Хлопець Катерини Метью спав біля неї, і його теж вбили.

Убитий друг українки був солдатом американської армії, якого звали Метью Вейд.

«Кейт була українською біженкою, повною життя, завжди допомагала іншим і піклувалася про своїх молодших сестер, які були в будинку під час нападу. Метью з Міссісіпі був відданим солдатом армії у Форт-Брегзі з великими мріями подорожувати світом і серцем, сповненим любові до своєї родини, племінників та племінниці», — написала користувачка Стейсі Дінн Мур з Північної Кароліни, яка, ймовірно, знала загиблу пару.

Втекла від війни, але не від домашнього насильства

Катерина Товмаш народилася у Білій Церкві Київської області.

Дівчина виїхала до США, шукаючи безпеки після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Її брат Михайло, який на момент трагедії перебував на змаганнях із реслінгу, висловив глибокий розпач:

«Біженку, яка втекла від війни в Україні в пошуках безпеки в США, вбили у власному будинку. Я вдячний лише за те, що вбивця не торкнувся моїх молодших братів і сестер, які були вдома в той час».

«Спочивай з миром, Кейт»

Михайло Товмаш написав, що його вбита сестра Катерина була завжди поруч із ним.

«Хоч я й злюся, засмучуюсь і гніваюся на Бога через те, що сталося, я вдячний, що вбивця не торкнувся жодного з моїх молодших братів і сестер, які були вдома в той час. Я знаю, що побачу її знову. Спочивай з миром, Кейт», — додав хлопець.

Другий випадок за рік

Це вже друга гучна трагедія з українськими біженками в Північній Кароліні за останній час. У серпні минулого року штат сколихнуло вбивство 23-річної Ірини Заруцької, яку в метро зарізав безхатченко.

Вбивство Катерини Товмаш знову порушило питання безпеки жінок та проблеми переслідування (сталкінгу) в США, що призводять до фатальних наслідків.