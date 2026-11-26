Сергій Лавров / © Associated Press

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Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Заходу доведеться вести переговори, оскільки його вплив у світовій політиці нібито змінюється.

Його заяву передає Clash Report.

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Оцінюючи позиції західних держав та їхніх партнерів, Лавров стверджує, що вони нікуди не зникнуть зі світової політики, але вже не зможуть нав’язувати свою волю іншим країнам.

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«Очевидно, що Захід нікуди не зникне. Ні Сполучені Штати, ні Європа, ні союзники Заходу в інших регіонах світу. Але вони більше не зможуть диктувати іншим, як жити, з ким дружити і проти кого вводити санкції. Їм доведеться домовлятися», — заявив міністр закордонних справ РФ.

Окремо у своїй заяві російський посадовець згадав про ситуацію в європейських країнах та дії їхнього керівництва.

«Ми співчуємо європейцям, які опинилися під владою вкрай егоїстичних і нереалістичних еліт», — додав Лавров.

Нагадаємо, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров нахабно заявив про претензії Москви на значну частину українських територій, назвавши їх «історичними землями» країни-агресорки.

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Також американські аналітики наголошують, що Москва хоче привласнити більшу частину України.

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