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"Їм доведеться домовлятися": Лавров зробив гучну заяву про майбутнє Заходу
Сергій Лавров заявив, що Захід уже не зможе диктувати іншим країнам свої правила. Він також пояснив, до чого, на його думку, тепер доведеться вдатися США та Європі.
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Заходу доведеться вести переговори, оскільки його вплив у світовій політиці нібито змінюється.
Його заяву передає Clash Report.
Оцінюючи позиції західних держав та їхніх партнерів, Лавров стверджує, що вони нікуди не зникнуть зі світової політики, але вже не зможуть нав’язувати свою волю іншим країнам.
«Очевидно, що Захід нікуди не зникне. Ні Сполучені Штати, ні Європа, ні союзники Заходу в інших регіонах світу. Але вони більше не зможуть диктувати іншим, як жити, з ким дружити і проти кого вводити санкції. Їм доведеться домовлятися», — заявив міністр закордонних справ РФ.
Окремо у своїй заяві російський посадовець згадав про ситуацію в європейських країнах та дії їхнього керівництва.
«Ми співчуємо європейцям, які опинилися під владою вкрай егоїстичних і нереалістичних еліт», — додав Лавров.
Нагадаємо, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров нахабно заявив про претензії Москви на значну частину українських територій, назвавши їх «історичними землями» країни-агресорки.
Також американські аналітики наголошують, що Москва хоче привласнити більшу частину України.