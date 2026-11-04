Вельма Лонг і Дороті Боггесс дружать понад 80 років / © скриншот з відео

Реклама

Дві американки, яким виповнилося по 109 років, дружать понад вісім десятиліть і переконані, що важливу роль у щасливому житті відіграють доброта, міцні стосунки та турбота про себе. Вельма Лонг і Дороті Боггесс познайомилися у Вашингтоні під час Другої світової війни. Обидві довгожительки працювали друкарками у Пентагоні, а випадкове знайомство переросло у дружбу, яка триває вже понад 80 років.

Про це вони розповіли в інтерв’ю CBS News.

Реклама

Як дві подруги познайомилися під час Другої світової війни

Коли Вельма і Дороті почали працювати у військовому відомстві, вони були молодими дівчатами, які опинилися в новому для себе середовищі. Там вони не лише знайшли близьких подруг, а й познайомилися зі своїми майбутніми чоловіками. Згодом з’ясувалося, що чоловіки були родичами — двоюрідними братами.

Реклама

Родини багато часу проводили разом: зустрічалися, подорожували та виховували дітей. Дороті Боггесс була одружена з Джорджем 74 роки. Чоловік помер у віці 104 років. За життя подружжя відвідало всі 50 американських штатів і 45 країн світу.

Попри те, що з роками зустрічатися особисто стало складніше, подруги не втратили зв’язку. Вони живуть неподалік одна від одної у Вашингтоні та майже щодня телефонують. Обидві пережили багатьох близьких друзів, тому особливо цінують те, що досі мають одна одну.

Які правила допомагають жінкам залишатися активними у 109 років

Коли Вельму та Дороті запитують про секрет довгого й щасливого життя, вони не поспішають називати якусь одну чарівну формулу. Жінки кажуть, що важливі регулярна фізична активність, збалансоване харчування та спілкування з близькими.

Але Вельма все ж назвала одну просту пораду, яку вважає особливо важливою: «Будьте добрими до людей».

Реклама

Свою активність подруги намагаються зберігати й у поважному віці. Вельма досі ходить на прогулянки та різні заходи разом із донькою Філліс, якій 78 років. Щоправда, іноді жінка сумнівається, чи не застаріла вже для таких виходів. Але донька наполягає, що мамі ще рано відмовлятися від активного життя: людям приємно бачити її та спілкуватися з нею.

Історія двох американок стала прикладом дружби, що витримала десятиліття, зміни поколінь і втрату багатьох близьких. А самі жінки нагадують: турбота про здоров’я важлива, але не менш цінними залишаються добрі стосунки з людьми, з якими хочеться розділяти життя.

Інші секрети довголіття — історії людей, які перетнули 100-річний рубіж

Своїми звичками поділилася й 103-річна американська блогерка Керол Рот. Вона тричі на тиждень тренується з персональним тренером, займається вдома та в басейні, не дотримується суворих дієт і серед важливих складників свого життя називає спілкування з приємними людьми та позитивний настрій.

Ще одна довгожителька, британка Дороті Крейтон, відсвяткувала 107-річчя в оточенні родини та друзів. Жінка пов’язує щасливе життя з міцною родиною, хорошим чоловіком і звичним щоденним сніданком — яєчнею з беконом та жувальними цукерками.

Реклама

А 101-річний Джон Керролл і його 100-річна дружина Джеррі разом уже понад 80 років. Подружжя також наголошує на важливості спілкування з рідними та друзями, фізичної активності й турботи одне про одного.

Новини партнерів