Її погляд не може забути ніхто: чому фотограф не врятував дівчинку, яка повільно вмирала

Фото, на яком зображена 13-річна дівчинка, облетіло весь світ. Вона опинилася у пастці та боролася за життя 60 годин.

Чому фотограф не врятував дівчинку, та що відомо про її долю – читайте в ексклюзиві TSN.UA.

Жахлива загибель

Колумбійська дівчинка-підліток Омайра Санчес Гарсон загинула разом із десятками тисяч інших людей під час виверження вулкана Невадо-дель-Руїс 13 листопада 1985 року. Одна з причин, через яку це виверження, як вважають, було настільки смертоносним, полягає в тому, що воно розтопило льодовики на горі, створивши грязьовий пірокластичний потік, відомий як "лахар", пише LADbible.

"Місто Армеро постраждало внаслідок трьох таких подій, які забрали життя більшої кількості мешканців, які пережили початкове виверження."

Найвідоміша жертва

Однією з найвідоміших жертв стала Омайра Гарсон, яка виявилася притиснута уламками та вулканічним брудом. Було здійснено безліч рятувальних операцій, щоб врятувати життя Омайри, але вони не змогли витягнути її, і через декілька днів вона померла. Ті, хто намагався врятувати її життя, мало що могли зробити, крім як втішити дитину в її останні години життя. Вони натягнули на неї шину, щоб вона трималася на плаву, доки люди приносили їй солодощі та напої. Вона померла 16 листопада, через три дні після виверження, від переохолодження чи гангрени, сказавши:

"Мамо, я так сильно тебе люблю, тату, я люблю тебе, брате, я люблю тебе"

Пізніше дайвери виявили, що ноги 13-річної дівчинки були затиснуті під дахом її будинку, а руки її покійної тітки тримали їх. Омайра стала відомою через її останню в житті фотографію, зроблену фотографом Френком Фурньє. Він сфотографував дівчинку з настільки налитими кров'ю очима, що вони здавались чорними. Світлина Фурньє облетіла весь світ і стала переможницею конкурсу World Press Photo of the Year 1986 року. Фотограф сказав, що дівчинка "зіткнулася зі смертю мужньо і гідно", згадуючи, що в неї почалися галюцинації, і вона попросила фотографа відвезти її до школи, бо боялася, що запізниться

"Вона перебувала у великій калюжі, нижче пояса завалена бетоном та іншими уламками будинків. Вона була там майже три дні. Світанок лише починався і бідолашна дівчинка відчувала біль. По всьому периметру опинилися у пастці сотні людей. Рятувальникам було важко дістатися до них. Я чув крики людей про допомогу, а потім настала тиша — моторошна тиша. Це було дуже тривожно. Там було декілька гелікоптерів, деякі з яких були надані в оренду нафтовою компанією, яка намагалася врятувати людей. Потім була ця маленька дівчинка, і люди були безсилі допомогти їй. Рятувальники продовжували повертатися до неї, місцеві фермери та деякі люди, які мали якусь медичну допомогу. Вони намагалися її втішити. Коли я робив фотографії, я почувся зовсім безсилим перед цією маленькою дівчинкою, яка сміливо та гідно зустрічала смерть. Вона відчувала, що її життя йде".

Чому дівчинку не врятували

Фотограф згадав, що після цього деякі люди запитували його: "Чому ти не допоміг їй? Чому ти не витяг її?". Він пояснив, що врятувати дівчинку "було неможливо".

"Був крик — дебати на телебаченні про природу фотожурналіста, про те, наскільки він чи вона стерв'ятник. Але я відчував, що єдине, що я можу зробити — це належним чином розповісти про мужність, страждання та гідність маленької дівчинки і сподіватися, що це мобілізує людей на допомогу тим, хто був врятований. Я був щасливий, що була якась реакція, було б гірше, якби людям було байдуже. Я дуже чітко розумію, що я роблю і як я це роблю, і намагаюся виконувати свою роботу з максимальною чесністю та порядністю. Я вважаю, що фотографія допомогла зібрати гроші з усього світу на допомогу та допомогла підкреслити безвідповідальність та відсутність мужності у лідерів країни. Була очевидна відсутність лідерства. Не було планів евакуації, але вчені передбачали катастрофічні масштаби виверження вулкана. Люди досі знаходять цю фотографію тривожною. Вона підкреслює неминучу силу цієї маленької дівчинки. Мені пощастило, що я зміг стати мостом, який зв'язує людей із нею. Це магія речі"

"Найвідоміша фотографія"

Однак світлина колумбійської дівчинки стала не єдиною, яка вразила весь світ. Чоловік на ім’я Стів Маккарі зробив свою найвідомішу фотографію під назвою «Афганська дівчина» в таборі пуштунських біженців в Пакистані. Сам знімок був названий «найвідомішою фотографією» в історії журналу National Geographic, і її обличчя стало відомим після розміщення фотографії на обкладинці номеру журналу за червень 1985 року, пише "Саморозвиток Інфо".

"Афганка (пуштунка) за національністю, Гула осиротіла під час радянського бомбардування Афганістану і в 1984 році була відправлена ​​в табір біженців в Пакистан. Збираючи матеріал про афгансько-радянську війну, Стів Маккаррі, фотограф National Geographic проник в Афганістан, а потім відвідав табори біженців, яких було дуже багато на афгансько-пакистанському кордоні. Якось вранці, йдучи по табору, Маккаррі побачив намет, який використовувався, як початкова школа. Увагу Маккаррі привернув погляд однієї з дівчаток. Вчителька розповіла, що дівчинка разом з родичами близько двох тижнів добиралася до табору пішки через гори."

Рідкісна світлина

"Сесія" Маккаррі, протягом якої була зроблена фотографія, тривала всього кілька хвилин. Тільки повернувшись до Вашингтона і зайнявшись проявленням плівки, Маккаррі зрозумів, наскільки фотографія неординарна. Йому випала рідкісна можливість відобразити особу афганської жінки, яка зазвичай закрита паранджею.

"Це був один з тих неймовірних, разючих моментів в роботі фотографа, коли все складається як треба"

Символ афганського конфлікту

Фоторедактор National Geographic не хотів використовувати фотографію дівчинки, яку нині вважав занадто "важкою", але в підсумку поступився і помістив на обкладинку під назвою "Афганська дівчинка", незважаючи на те, що ім'я дівчинки не було відомо. Фотографія із зображенням дівчинки з пронизливими очима кольору морської хвилі, спрямованими прямо в об'єктив, стала символом афганського конфлікту і проблем біженців по всьому світу. Сама фотографія була визнана найбільш впізнаваною за весь час існування журналу. У 2002 році, коли Гула була знайдена, сам Маккаррі сказав наступне:

"За останні 17 років, по-моєму, не було жодного дня, щоб я не отримав будь-який лист, e-mail або телефонний дзвінок з приводу цієї дівчинки. Одні хотіли вислати їй грошей, інші – удочерити її. Були й листи від чоловіків, які хотіли знайти її і одружитися".

Особа дівчинки

Особа дівчинки залишалася невідомою понад 17 років. Сам МакКаррі повертався до Афганістану близько двадцяти разів, але якщо він і намагався знайти її, то марно. Нарешті в січні 2002 року National Geographic організував експедицію для пошуку "дівчини з зеленими очима". Вони показували фотографію місцевим жителям в районі табору біженців, де МакКаррі зробив цей знімок. Зрештою, удача їм посміхнулася – один з місцевих жителів пізнав її та обіцяв привести до табору. Це зайняло три дні – вона жила в горах недалеко від печер Тора-Бора. Мабуть, МакКаррі не надто сподівався на удачу, але коли молода жінка увійшла в кімнату, йому вистачило одного погляду, щоб зрозуміти: це вона.

"Пізніше її особистість була підтверджена за допомогою біометрії, яка показала повну відповідність райдужної оболонки ока зображенню на фотографії. Гулі не склало труднощів згадати цю зйомку – за весь час її фотографували всього три рази. Свій знаменитий портрет вона побачила лише в січні 2003 року і, звичайно, не знала, що фотографія набула такого широкого поширення і викликала таку бурхливу реакцію."

Молоду жінку звали Шарбат Гула. Під час цієї зустрічі з МакКаррі їй було 28 – 30 років, у всякому разі навіть вона сама не могла визначити свій вік точніше. Жінка добре пам'ятає той день: тоді її сфотографували перший раз в житті. Незабаром після цього вона вийшла заміж, народила чотирьох дочок, одна з яких померла в дитинстві. Живуть вони не багато – чоловік Шарбат працює в хлібопекарні, заробляючи менше одного долара на день. Шарбат Гула не виявила особливого захоплення знаменитою фотографією, більше того їй було абсолютно незрозуміло, що ці чужинці могли в ній знайти. Її дуже засмутив той факт, що хтось побачив її в дірявій шалі.

"Вона досі пам'ятає той день, коли випадково пропалила дірку над пічкою"

Нові фотографії з її участю були зроблені для квітневого випуску National Geographic 2002 року в статті про її життя, причому Гула, що дотримується суворих правил, запитала у чоловіка дозволу підняти хіджаб, щоб її сфотографували знову. Зараз у Гули три дочки: Робіна, Захида і Алія, четверта донька померла незабаром після народження. Гула сподівається, що її діти матимуть можливість здобути освіту, на відміну від неї.

Нагадаємо, у РФ на Камчатці стався землетрус магнітудою 7,2 бала. Згодом була ще серія афтершоків магнітудою 3,9 бали, а потім ще й почалось виверження вулкана Шивелуч.

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