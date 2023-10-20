Їзда на велосипеді у Польщі: за що можна отримати штраф 1500 злотих

Велосипедистам та самокатникам у Польщі треба бути вкарай уважними й обережними.

Польське МВС надало дозвіл муніципальним службам штрафувати недобросовісних учасників дорожнього руху. Їм загрожує чималий штраф - 1500 злотих.

Про це пише GAZETA.PL.

За що можна отримати штраф

Від 20 жовтня працівники муніципальної поліції у Польщі зможуть виписати штраф особі, яка порушує правила пересування на велосипеді чи електричному самокаті. Йдеться про їду на особистому транспортному засобі по дорозі загального користування, у житловій чи проїжджій зоні.

Так, люди, які:

їздитимуть по тротуару, який призначений лише для пішоходів, повинні будуть сплатити штраф від 50 до 200 злотих;

керують немоторними транспортними засобами без необхідних прав, будуть оштрафовані на суму до 1500 злотих.

Відомо, що діти до 10 років можуть кататися на велосипедах і самокатах тільки в супроводі дорослого. Однак особи віком від 10 до 18 років повинні мати принаймні велосипедну картку або водійські права категорії A1, AM, B1 або T. Для дорослих достатньо посвідчення особи.

Крім того, догана або штраф до 1500 злотих також накладаються за такі правопорушення:

об'їзд транспортного засобу, який зупинився перед пішохідним переходом;

обгін транспортного засобу на пішохідному переході;

невиконання вимог щодо зупинки транспортного засобу для переходу дороги інвалідам або особам з обмеженими фізичними можливостями;

ненадання дороги пішоходу.

Нагадаємо, до Польщі з України запустили новий потяг, який не курсував майже 18 років. На його перший маршрут розкупили майже всі квитки, що свідчить про популярність цього напрямку.

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