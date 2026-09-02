«Їздять до Києва потягом»: Медведєв погрожує Німеччині ударами й натякає на «відплату» західним політикам

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв / © Associated Press

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Заступник голови Ради безпеки РФ і колишній «президент» Дмитро Медведєв знову вибухнув погрозами. Цього разу він погрожує Німеччині прямим ударом по всіх підприємствах, що виробляють військову техніку.

Про це він написав на сторінці в Telegram-каналі.

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Медведєв звинуватив керівництво Німеччини у «неонацистському» та «русофобському» курсі й заявив, що нібито диверсія проти країни була б «найслабшою формою» покарання.

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Тоді російський чиновник перейшов до прямих погроз ударами по німецьких підприємствах, які виробляють військову техніку для України, а також натякнув на можливі удари по інших об’єктах у Берліні.

Не обійшлося і без чергових заяв про так званий «державний тероризм» з боку України та погроз «зустрічною відплатою» за можливі атаки на цивільну авіацію в Росії.

Також Медведєв напав на західних поліків та назвав їх «спонсорами терору», які, за його словами, часто приїжджають до Києва потягом. Натякаючи на атаки по залізниці.

Російські дрони із вибухівкою на території німецького аеропорту — останні новини

Нагадаємо, Німеччина вперше відкрито звинуватила Кремль в диверсії та поклала відповідальність за спробу атаки за допомогою безпілотників із вибухівкою. Берлін анонсував масштабний комплекс дипломатичних та внутрішніх санкцій, зокрема, припинено роботу російського консульства у Бонні та скасовано угоду про функціонування «Російського дому» у центрі Берліна.

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Інцидент стався у серпні в районі аеропорту Лейпциг-Галле. Там виявили три дрони, начинені вибухівкою. Один із них помітили поблизу українського літака «Антонов», який використовують для транспортування боєприпасів.

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