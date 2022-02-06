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Ймовірна агресія Росії: у Польщі за 100 км від українського кордону висадились військові США

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Ймовірна агресія Росії: у Польщі за 100 км від українського кордону висадились військові США

Onet

США висадить 1700 своїх військових у Польщі.

У Підкарпатському воєводстві Польщі в аеропорту в Ясьонці, поблизу міста Ряшів, приземлився американський літак із військовими США. Це вже другий літак із американськими військовослужбовцями. 

Про це під час брифінгу повідомив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак, пише onet.pl. 

Американські військові висадились приблизно за 100 кілометрів від українського кордону. Вони перебуватимуть в Підкарпатському воєводстві задля захисту східних кордонів Польщі від небезпеки у випадку нової агресії Росії проти України. 

"Це лише перша група американських солдатів із елітного спецпідрозділу. Найближчим часом до Польщі прибудуть інші військові", - повідомив Маріуш Блащак. 

У Польщі повідомили, що загалом США висадить 1700 своїх військових. 

"Стримування та солідарність – найкраща відповідь на агресивну політику Москви, на агресивну спробу відновлення Російської імперії", - повідомив міністр оборони Польщі. 

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