Ймовірна нова агресія проти України: громадянам Канади рекомендують не їздити у деякі регіони Росії та Білорусі

Ймовірна нова агресія проти України: громадянам Канади рекомендують не їздити у деякі регіони Росії та Білорусі

Громадянам Канади рекомендують не їздити у прикордонні з Україною області Росії та Білорусі.

Громадянам Канади рекомендують не відвідувати деякі регіони Росії та Білорусі через ймовірну агресію проти України.

Про це йдеться на сайті Міністерства закордонних справ Канади.

Громадянам Канади через загрозу бойових дій рекомендують не відвідувати такі області РФ: Бєлгородська, Курська, Ростовська, Воронезька. Також канадців просять уникати поїздок Брестську та Гомельську області Білорусі

" Можливості нашого посольства з надання консульських послуг в цих областях можуть стати дуже обмеженими", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо:

Понад 100 британських елітних військових відправили в Україну через побоювання неминучого вторгнення Росії. Спецпідрозділи допомагають навчати українських спецназівців тактиці боротьби з бойовиками, снайперським навичкам та протистояти диверсіям.