Ймовірність війни з РФ та як США допоможуть Україні: головні тези з особистого блогу Байдена на NYT

Ймовірність війни з РФ та як США допоможуть Україні: головні тези з особистого блогу Байдена на NYT

Президент США Джо Байден розповів, як надалі підтримуватиме Україну в її боротьбі проти Росії.

За його словами, Штати продовжать співпрацювати з союзниками та партнерами щодо російських санкцій. Їх Байден назвав "найжорсткішими, які коли-небудь запроваджували проти великої економіки". Крім того, США й надалі надаватиме Україні сучасне озброєння та укріплюватиме східний фланг НАТО.

Відповідні заяви Байден оприлюднив у своїй статті для видання The New York Times.

"Вторгнення, яке на думку Володимира Путіна мало тривати кілька днів, продовжується уже четвертий місяць. Український народ здивував Росію та надихнув світ своєю жертовністю, мужністю та успіхами на полі бою. Вільний світ та багато інших держав на чолі зі Сполученими Штатами згуртувалися на боці України з безпрецедентною військовою, гуманітарною та фінансовою підтримкою", - написав Байден.

За його словами, мета Америки проста: США хочуть бачити демократичну, незалежну, суверенну та квітучу Україну із засобами для стримування та захисту від подальшої агресії. Тому президент США зазначив, що співпраця з союзниками та партнерами щодо російських санкцій і штучної продовольчої кризи триватиме й надалі.

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"Ми продовжимо надавати Україні сучасне озброєння, зокрема протитанкові ракети Javelin, зенітні ракетні комплекси Stinger, потужні артилерійські та високоточні реактивні системи, радари, безпілотні літальні апарати, гелікоптери Мі-17 та боєприпаси. Ми також надішлемо ще мільярди доларів фінансової допомоги , згідно з дозволом Конгресу. Ми працюватимемо з нашими союзниками та партнерами, щоб подолати глобальну продовольчу кризу, яку посилює агресія Росії. І ми допоможемо нашим європейським союзникам та іншим країнам зменшити їхню залежність від російського палива та прискорити наш перехід до майбутнього екоенергії", - заявив Байден.

Президент США зазначив, що Америка продовжить зміцнювати східний фланг НАТО силами та засобами Сполучених Штатів та інших союзників. Йдеться, зокрема, і про Фінляндію та Швецію, які нещодавно подали заявки на вступ до НАТО.

"Ми не прагнемо війни між НАТО і Росією. Сполучені Штати не намагатимуться повалити владу Путіна в Москві. Поки Сполучені Штати або наші союзники не зазнають атаки, ми не будемо безпосередньо брати участь у цьому конфлікті, відправляючи американські війська воювати в Україні, або атакуючи російські збройні сили. Ми не заохочуємо і не дозволяємо Україні завдавати ударів за її межі", - пояснив Байден позицію США.

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Він вкотре наголосив на власному принципі "Нічого про Україну без України" і заявив, що не збирається приватно чи публічно тиснути на український уряд, аби він пішов на будь-які територіальні поступки.

"Це було б неправильно і суперечило б усталеним принципам", - наголосив американський президент.

Крім того, Байден наголосив, що переговорний процес між Україною та Росією припинився не з ініціативи Києва (як заявляє РФ), а тому, що сама Росія продовжує вести війну і намагається взяти під контроль якомога більшу частину України. Своєю чергою, США продовжать підтримувати зусилля української сторони, спрямовані на досягнення миру шляхом переговорів.

"Стояти поруч з Україною в її скрутну годину – це не просто "правильно". Якщо Росія не заплатить високу ціну за свої дії, вона пошле сигнал іншим потенційним агресорам, що вони теж можуть захопити території та окупувати інші країни. Це поставить під загрозу виживання інших мирних демократій. І це може означати кінець заснованого на правилах міжнародного порядку і відкрити двері для агресії в інших місцях з катастрофічними наслідками в усьому світі", - наголосив Байден.

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За його словами, сьогодні США не бачать жодних ознак того, що Росія має намір застосувати ядерну зброю в Україні. Хоча час від часу риторика Росії, яка "брязкає ядерною шаблею", сама по собі небезпечна та вкрай безвідповідальна.

"Дозвольте пояснити: будь-яке використання ядерної зброї будь-якого масштабу в цьому конфлікті було б абсолютно неприйнятним для нас, а також для решти світу і спричинило б тяжкі наслідки", - підкреслив Байден і наголосив, що американці триматимуть курс на український народ.

"Ми розуміємо, що свобода не безкоштовна. Це те, що ми завжди робили, коли вороги свободи прагнули знущатися і пригнічувати невинних людей, і це те, що ми робимо зараз. Володимир Путін не очікував такого ступеня єдності чи сили нашої відповіді. Він помилився. Якщо він очікує, що в наступні місяці ми похитнемося або розпадемося, він знову помиляється", - заявив Байден.

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