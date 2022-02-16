Ймовірність вторгнення РФ і випадок повного одужання від ВІЛ. П'ять новин, які ви могли проспати

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П'ять новин, які ви могли проспати:
- Постійний представник Росії в Європейському Союзі Володимир Чижов категорично відкинув можливість вторгнення російських військ до України 16 лютого. Читати далі –>
- Тим часом державний секретар США Ентоні Блінкен вважає "цілком можливим", що цього тижня Росія здійснить акт агресії щодо України. Читати далі –>
- Американські вчені заявили про третій у світі випадок повного одужання від вірусу імунодефіциту (ВІЛ). Йдеться про жінку середнього віку і змішаної раси, яку вдалося вилікувати завдяки трансплантації пуповинної крові. Читати далі –>
- За даними ВООЗ, щотижневий показник захворюваності на COVID-19 у світі знизився на 19%: у період від 7 до 13 лютого позитивні результати тестів на коронавірус отримали понад 16 мільйонів людей. Читати далі –>
- Топова співробітниця CNN Worldwide Еллісон Голласт, через роман з якою два тижні тому звільнився президент телерадіокомпанії Джефф Цукер, пішла у відставку. Читати далі –>