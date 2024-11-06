Ймовірний держсекретар Трампа сенатор Рубіо зробив заяву щодо війни в Україні

Сенатор від Республіканської партії Марко Рубіо, якого називають ймовірним держсекретарем в адміністрації обраного президента США Дональда Трампа, вважає, що війна в Україні "зайшла в глухий кут” і її потрібно зупинити.

Про це він сказав у середу, 6 листопада, в ефірі програми Today на американському каналі NBC.

"Я думаю, що українці були неймовірно хоробрими і сильними, коли протистояли Росії. Але, врешті-решт, це патова війна, і вона повинна бути доведена до завершення", – сказав Рубіо.

Він додав, що обраний президент Дональд Трамп "хоче, щоб війна закінчилася".

"Не потрібно бути фанатом Володимира Путіна, щоб хотіти закінчення війни", – сказав Рубіо.

При цьому він зауважив, що "Україні знадобиться 100 років, щоб відновити країну".

Нагадаємо, у ніч проти 6 листопада кандидат в президенти США Дональд Трамп виступив перед своїми прихильниками у Флориді з переможною промовою. Під час виступу він назвав себе 47-м президентом США.

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