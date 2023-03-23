Ймовірний конкурент Трампа на виборах змінив свою позицію щодо війни в Україні

Губернатор американського штату Флорида, а також ймовірний основний конкурент Дональда Трампа на виборах президента від Республіканської партії Рон Десантіс, змінив свою позицію щодо війни в Україні.

Про це повідомляє CNN.

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Політик визнав, що в інтервʼю каналу Fox News, коли він заявив, що підтримка України не є важливою для США, а війну назвав "територіальною суперечкою", висловився помилково і зовсім не мав на увазі, що Росія "може захоплювати чужі території та погрожувати НАТО".

Десантіс заявив, що всі українські землі, які захопила Росія, повинні бути повернуті під контроль Києва.

"Якби можна було одним помахом руки щось змінити, я б 100% повернув ці території Україні", — сказав губернатор Флориди.

Крім того, він назвав російського диктатора Володимира Путіна воєнним злочинцем, якого потрібно притягнути до відповідальності, додавши, що Росія програє війну за її результатами.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що губернатор американського штату Флорида, республіканець Рон Десантіс заявив, що війна в Україні — це "територіальна суперечка", а тому США вона не стосується. В свою чергу речник міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко запросив Десантіса до України, щоб він міг побачити на свої очі воєнні злочини росіян.

Пізніше кілька американських сенаторів-республіканців критично відреагували на слова свого колеги з Флориди Рона Десантіса про те, що війна в Україні є "територіальною суперечкою".

Також заяву республіканця Рона Десантіса прокоментував міністр оборони США Ллойд Остін, зазначивши, що Україна важлива "для всього світу".

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