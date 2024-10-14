Ймовірний вступ у війну КНДР: які країни опиняться під загрозою нападу

На думку керівника Центру протидії дезінформації, через вступ у війну КНДР під загрозою опиняться країни Балтії.

У разі повноцінного вступу КНДР у війну на боці Росії Москва невдовзі зможе атакувати східний блок НАТО. Зокрема почати наступ на країни Балтії.

Таку думку висловив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО, лейтенант Андрій Коваленко.

"Якщо демократії закриють очі на можливий повноцінний вступ у війну КНДР на боці Росії, Москва почне підготовку і накопичення ресурсів для атаки країн НАТО у наступні 4-6 років. Зокрема, країни Балтії будуть під загрозою", – попередив керівник ЦПД.

Нагадаємо, що сьогодні, 14 жовтня, президент Володимир Зеленський заявив про "фактично включення у війну Північної Кореї".

Раніше в ISW повідомили, що в Росії готують кілька тисяч солдатів із КНДР і можуть відправити на війну проти України.

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