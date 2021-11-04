Ймовірно знадобиться операція: Вселенський патріарх вдруге за час свого візиту до США опинився у лікарні

81-річного Варфоломія госпіталізували в одну з Нью-Йоркських клінік.
Вселенський патріарх вдруге за час свого візиту до США опинився у лікарні, повідомили у грецькій православній архієпархії.
Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 4 листопада.
Зазначається, що 81-річного Варфоломія госпіталізували в одну з Нью-Йоркських клінік – там патріарху мають провести дослідження кровоносних судин, за його результатами Варфоломію ймовірно знадобиться хірургічне втручання зі встановлення стенту.
Варфоломій прибув до США 23 жовтня і на другий день опинився у лікарні через погіршення самопочуття – тоді це пояснили втомою від перельоту.