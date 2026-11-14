"Й***на, с**а, українка, н***й": білоруска потрапила у скандал після програшу Світоліній (відео)

Аріна Соболенко / © Associated Press

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Українська тенісистка Еліна Світоліна обіграла Аріну Соболенко на Підсумковому турнірі WTA Finals і вийшла до півфіналу змагань.

Проте після матчу увагу привернуло не лише спортивне протистояння, а й скандальне відео з телетрансляції, на якому білоруська тенісистка, ймовірно, вимовила образливу фразу на адресу українців.

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Еліна Світоліна перемогла Аріну Соболенко та вийшла до півфіналу WTA Finals

Матч третього туру групового етапу між Еліною Світоліною та Ариною Соболенко завершився перемогою українки з рахунком 6:3, 3:6, 6:1. Таким чином, Світоліна вперше за понад шість років обіграла білоруську тенісистку.

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Перемога дозволила українці посісти друге місце у групі та пробитися до півфіналу Підсумкового турніру WTA. Для Соболенко, яка посідає друге місце у світовому рейтингу WTA, поразка у вирішальному сеті з рахунком 1:6 означала достроковий виліт із турніру.

Після поєдинку в соцмережах почали масово поширювати відео з епізодом за участю Соболенко. Під час третього гейму вирішального сету камери зафіксували, як білоруська тенісистка емоційно висловлюється російською мовою.

За версією видання Sport24, яке проаналізувало епізод по рухах губ, спортсменка промовила: «Й***на, с**а, українка, н***й».

© Sport24

Офіційних коментарів від самої тенісистки чи керівництва WTA щодо цього інциденту наразі не надходило.

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Як користувачі соцмереж відреагували на скандальну витівку Соболенко після матчу зі Світоліною

Відео з інцидентом миттєво розійшлося Мережею. Уболівальники та спортивні спільноти активно обговорюють поведінку білоруської тенісистки та закликають WTA дати офіційну оцінку ймовірній неповазі до української спортсменки.

© Threads

© Threads

© Threads

Український сегмент соцмереж також традиційно відреагував хвилею дотепних мемів:

© Threads

© Threads

© Threads

Нагадаємо, Україна вперше була представлена двома тенісистками на Підсумковому турнірі WTA-2026. Окрім Еліни Світоліної, у змаганнях брала участь Марта Костюк, яка потрапила до основної сітки після зняття Олени Рибакіної. Однак українка зазнала трьох поразок на груповому етапі та не змогла вийти до півфіналу. В останньому матчі вона поступилася американці Корі Гауфф із рахунком 4:6, 5:7.

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