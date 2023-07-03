"Його хочуть довести до смерті": Кулеба анонсував виклик грузинського посла до МЗС через стан Саакашвілі

Через вкрай тяжкий стан експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі, якому уряд Тбілісі не дозволяє виїхати за кордон на лікування, очільник українського МЗС Дмитро Кулеба різко розкритикував дії грузинської влади та анонсував виклик грузинського посла до міністерства.

Про це Кулеба заявив в ефірі телемарафону.

Голова МЗС пояснив, що після публікації кадрів із судового засідання 3 липня щодо Саакашвілі стало зрозумілим, що "все досягло точки кипіння". Тож Київ робить "різкий, але справедливий крок".

"Коли держава чимось невдоволена, то перший рівень реакції – це висловити протест. Другий рівень реакції – відкликати свого посла на консультації. А третій рівень реакції, на декілька рівнів вищий за жорсткістю – попросити посла цієї країни виїхати з України на консультації зі своїм урядом. У дипломатії це надзвичайно жорстка форма, але грузинська влада на неї заслуговує", – сказав Кулеба.

Кулеба повідомив, що посла Грузії викличуть до міністерства 4 липня зранку, після чого з ним "проведуть відповідну розмову".

"І консультуватися зі своїм урядом він має, власне, про те, куди взагалі йде Грузія, і навіщо вони руйнують грузинсько-українські відносини, і що вони мають зробити для того, щоб їх урятувати", – зауважив він.

На думку Кулеби, уряд Грузії хоче довести Саакашвілі до смерті через особисту ненависть і помсту. За словами очільника МЗС України, Тбілісі діє за "старовинним сталінським методом "Немає людини – немає проблеми".

Якщо влада Грузії вважає Саакашвілі загрозою для внутрішньої політики, потрібно дати йому виїхати з Грузії, вважає Кулеба.

"Хай живе спокійним життям в Україні або іншій країні світу. І живіть там далі, продовжуйте зближуватися з Росією, якщо ви так хочете. Але ми бачимо сліпу, просто звірячу політику – довести його до смерті", – підсумував голова МЗС.

Нагадаємо, що вперше за останні кілька місяців Міхеіл Саакашвілі показався на відеозв'язку. Експрезидент Грузії дистанційно взяв участь у засіданні Тбіліського міського суду, йдеться в ТСН.

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