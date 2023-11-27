Його існування десятиліттями трималося в секреті: який вигляд має ядерний бункер зсередини – фото

Лише цього року його частково відкрили для публіки.

Побоювання ядерного знищення під час Холодної війни змусили данське керівництво створити секретний бункер, який мав стати "останнім бастіоном" демократії, якщо людство порине в хаос.

Про це пише express.co.uk.

Бункер, що отримав назву Regan West, розташований під деревами Рольдського лісу в північній частині країни. Його побудували на вимогу НАТО без відома більшості в період від 1963 по 1968 рік.

Секретний ядерний бункер у Данії / Фото: Getty Images

Його вхід, скромна бетонна будівля, покрита мохом десятиліттями, і звичайні сірі двері допомагали відлякувати людей і зберігати бункер у секреті.

Секретний ядерний бункер у Данії / Фото: Getty Images

Під час радянських ядерних випробувань та кубинської ракетної кризи бункер був обладнаний для забезпечення безпеки данської влади, зокрема урядовців, державних службовців та королівську сім'ю протягом 30 днів.

Секретний ядерний бункер у Данії / Фото: Getty Images

Розташований приблизно за 400 кілометрів на північний захід від Копенгагена, бункер був настільки інноваційним, що міг витримати не лише ядерну атаку, а й використання потужнішої водневої бомби.

Секретний ядерний бункер у Данії / Фото: Getty Images

Бункер площею 5500 квадратних метрів було виведено з експлуатації 2003 року, через 12 років після розпаду Радянського Союзу, а про його існування стало відомо світу 2012-го.

Секретний ядерний бункер у Данії / Фото: Getty Images

Всередині побудовано понад 230 кімнат, здатних вмістити близько 350 осіб. Декор, типовий для 1960-х років, досі присутній у бункері, поряд зі старими телефонами, картами світу та ліжками.

Секретний ядерний бункер у Данії / Фото: Getty Images

Там є основна спальня, призначена для розміщення монарха у разі надзвичайної ситуації, а також їдальня та урядової конференц-зала.

Нагадаємо, найбільший у світі айсберг відірвався і почав дрейфувати вперше за 30 років. A23a також є одним із найстаріших айсбергів у світі.

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