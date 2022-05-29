Смерть вже близько: офіцер ФСБ приголомшив подробицями важкої хвороби Путіна

У диктатора РФ Володимира Путіна нібито "важка форма швидко прогресуючого раку".

Путін, який розв'язав пекельну війну в Україні, може втрачати зір і через хворобу йому лишилося не довго жити.

Про це заявив офіцер ФСБ у коментарі виданню Mirror.

За даними джерела в російській розвідці, лікарі дали Володимиру Путіну максимум три роки життя. Хвороба Путіна призводить до того, що він також втрачає зір.

"Нам кажуть, що він страждає від головного болю, і коли він з'являється по телевізору, йому потрібні аркуші паперу, на яких все написано величезними літерами, щоб прочитати те, що він збирається сказати. Вони такі великі, що на кожній сторінці може поміститися всього декілька речень. Його зір серйозно погіршується. І його кінцівки тепер теж нестримно трясуться", – сказав неназваний офіцер ФСБ.

Тим часом американський режисер Олівер Стоун, який мав безпрецедентний доступ до кремлівського тирана протягом двох років повідомив, що Путін нібито вже перехворів на рак.

Нагадаємо, 69-річний Путін на параді Перемоги був досить безпорадний. Кидалася у вічі хвороблива одутлість обличчя. Крім того, увагу привернула важка хода Путіна. Створювалося відчуття, що він намагається приховати кульгавість, або йому складно пересуватися. Під час самого параду його бачили з теплою ковдрою на колінах.

Раніше російський правозахисник Марк Фейгін розповів, що працювати з диктатором РФ Володимиром Путіним дуже нелегко - він завжди запізнюється, а, щоб не читати документ, просить їх переказати.

Як повідомлялося, політолог заявив, що Путіна накачують таблетками і готують нову операцію.

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