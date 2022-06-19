Його ліквідують: відомий політолог розповів про взаємини Абрамовича та Путіна

Його ліквідують: відомий політолог розповів про взаємини Абрамовича та Путіна

Політолог і публіцист Андрій Піонтковський переконаний, що ні мільярдер Роман Абрамович, ні російський олігархат загалом не мають змоги вплинути на очільника Кремля.

Російський мільярдер Роман Абрамович тісно пов'язаний з президентом РФ Володимиром Путіним з перших кроків політичної бізнес кар'єри.

Про це розповів політолог Андрій Піонтковський під час марафону телеканалу "Freeдом".

"Я б не мав жодних ілюзій. Абрамович боїться Путіна. Якщо він реально гратиме проти Путіна, за законами того злочинного угруповання, до якого вони належать, його просто вб'ють. Це людина на 100% виконує волю Путіна. Абрамович знає, якщо він відступить убік, його просто ліквідують", - зазначив Піонтковський.

Він додав, що російські олігархи перебувають у повній залежності від очільника Кремля.

"Єдина їхня форма звільнення від цієї залежності, яку вони й обирають, - покинути Росію та спробувати врятувати частину своїх активів", - зазначив політолог.

Щодо того, хто б зміг здійснити палацовий переворот, Піонтковський відповів однозначно: лише люди зі зброєю.

"І це станеться, коли розпочнеться контрнаступ української армії. Першим вражаючим успіхом стане визволення Херсона. Це справить шокове враження на російське суспільство та людей у бункері. Тоді ми й почуємо фразу: "Тяжко хворий товариш Путін припустився серйозних помилок щодо українського питання", - додав політолог.

Нагадаємо, президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що пропозицію щодо шостого пакету санкцій з ембарго на нафту для Росії підтримають усі країни-члени ЄС.

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