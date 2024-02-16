"Його жорстоко вбив Кремль": реакція світових лідерів на смерть Навального

У смерті 47-річного російського опозиціонера Олексія Навального, який у п’ятницю, 16 лютого, раптово помер у колонії в Ямало-Ненецькому автономному окрузі РФ, західні лідери звинувачують режим президента Путіна.

Першим серед очільників іноземних держав на смерть Навального відреагував президент Латвії Едгарс Рінкевичс.

"Що б ви не думали про Олексія Навального як політика, його жорстоко вбив Кремль. Це факт, і він багато говорить про справжню природу нинішнього режиму в Росії", - написав Рінкевичс у соцмережі X.

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак назвав смерть російського опозиціонера величезною трагедією.

"Як найзатятіший захисник російської демократії, Олексій Навальний протягом усього свого життя демонстрував неймовірну мужність", - йдеться в його повідомленні в соцмережі X.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Навальний “заплатив своїм життям за мужність повернутися до Росії”.

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн назвала смерть Навального “похмурим нагадуванням про те, що таке Путін і його режим”. Вона закликала об'єднатися в боротьбі “за свободу й безпеку тих, хто насмілюється виступати проти автократії”.

Генсекретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що потрібно встановити всі факти щодо смерті Навального, і Росія “повинна відповісти на всі серйозні запитання про її обставини”.

"Миттєва реакція лідерів країн НАТО на смерть Навального у вигляді прямих звинувачень Росії самовикривальна. Судмедекспертизи ще немає, а висновки Заходу вже готові", - написала у відповідь на реакцію світових лідерів у своєму Telegram-каналі офіційна речниця МЗС Росії Марія Захарова.

Причина смерті Олексія Навального наразі невідома.

Адвокат політика Леонід Соловйов був у в'язня в середу, 14 лютого, і тоді у Навального все було гаразд зі здоров’ям. Телеграм-канал SOTAvision публікує вчорашнє відео Олексія Навального на засіданні Коврівського суду з відеозв'язку з колонії. На кадрах ув'язнений має здоровий вигляд і жартує.

Громадська наглядова комісія також повідомила, що скарг на здоров'я від Навального не надходило.

Прокремлівський телеканал RT повідомив, що у Навального відірвався тромб.

Представник Кремля Дмитро Пєсков підтвердив, що Путін у курсі події.

Як Путін боровся з Навальним

Навальний був отруєний у Росії 2020 року. Його було евакуйовано до Німеччини, де було підтверджено, що його отруїли "новачком" - отруйною речовиною, яку, як стверджується, використовували російські спецслужби для усунення неугодних.

У січні 2021 року Навальний повернувся до Росії після лікування і одразу в аеропорту був заарештований.

Олексія Навального було засуджено у справі про шахрайство, а також за низкою інших звинувачень, зокрема за створення "екстремістської організації", якою в Росії визнано, зокрема, його "Фонд боротьби з корупцією".

У колонії в Ямало-Ненецькому автономному окрузі Навальний відбував 19 років колонії особливого режиму. Опозиціонер називав своє переслідування політичним, такої ж думки дотримуються правозахисники та представники країн Заходу.

14 лютого стало відомо, що Навального в 27-й раз за час ув'язнення відправили до штрафного ізолятора. Правозахисниця Єва Меркачова припустила, що до смерті могло призвести утримання політика в ШІЗО, де він провів понад 300 днів.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прокоментував смерть у російській колонії Олексія Навального. На його думку, опозиціонера вбив диктатор Путін.

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