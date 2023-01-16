Його змусять піти: чим і коли може закінчитися для Путіна поразка в Україні

Зараз Путін робить ставка на мобілізацію у Росії та теракти в Україні.

Якщо до весни 2023 року російському диктаторові Володимиру Путіну не вдасться досягти успіху в Україні, його оточення більше не підтримуватиме і змусить відмовитися від влади.

Таку думку в ефірі телеканалу FREEДОМ висловив російський опозиційний політик Дмитро Гудков.

Він висловив таку думку, що захоплення України було одним із елементів підготовки до президентських виборів 2024 року. І якби рік тому Путіну вдалося досягнути успіху у "військовій операції", він міг би навіть достроково призначити президентські вибори на 2023 рік.

"Але все пішло не за планом. Очевидно, що зараз Кремль зіткнувся з дуже серйозною проблемою — люди не готові до тривалої війни, вони хочуть, щоб вона швидше закінчилася. Причини різні: радикально налаштовані хочуть, щоб вона закінчилася перемогою, хтось хоче, щоби взагалі закінчилася. І, як на мене, у Путіна не так багато часу залишилося, щоб задовольнити такий запит. Тому мені здається, що до весни готується якийсь новий масштабний напад, контратака і таке інше", — каже Гудков.

Опозиціонер вважає, якщо Путін програє війну, це означатиме звільнення усіх окупованих територій, що, своєю чергою, негативно вплине на його підтримку оточенням.

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"А якщо Путін програє війну, а програш означає звільнення окупованих територій, то, швидше за все, у нього вже не буде можливості та сил змусити своє оточення підтримати його у 2024 році. Тоді справді його змусять піти", — каже опозиціонер.

Також російський політик додав, що зараз Путін робить ставка на мобілізацію у Росії та теракти в Україні.

Нагадаємо, пані посол США при НАТО Джуліан Сміт вважає, що війна в Україні може бути завершена у будь-який момент. Це рішення залежить від російського диктатора Володимира Путіна.

Кремль готує новий напад на Україну

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