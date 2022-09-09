Його знищать: Піонтковський розповів, коли і хто може вбити Кадирова

Кадиров це прекрасно розуміє, тому розмірковує про відставку, шукаючи таким чином "шляхи відступу" з Чечні.

Про них розповів російський публіцист Андрій Піонтковський в ефірі телеканалу FREEDOM.

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"Ось ця історія з Кадировим вона дуже непроста. Це найжирніший щур, який починає вже замислюватися про "російський корабель"... Кадиров прикидається, що Чечня є частиною Росії, за це РФ виплачує йому величезну данину. Дуже своєрідні відносини. І він знає, що це відносини особисто з Путіним. Кадиров розуміє прекрасно, що у разі відходу Путіна його силовики просто знищать", - зазначив він.

Нагадаємо, що скандальний глава Чечні Рамзан Кадиров заговорив про відставку (відео). А російські ЗМІ повідомили, що він може бути призначений на керівну посаду в Росгвардії.

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