Його знищать: Піонтковський розповів, коли і хто може вбити Кадирова

Після відходу російського диктатора Володима Путіна від влади очільника Чечні Рамзана Кадирова, найімовірніше, можуть прибрати силовики.
Кадиров це прекрасно розуміє, тому розмірковує про відставку, шукаючи таким чином "шляхи відступу" з Чечні.
Про них розповів російський публіцист Андрій Піонтковський в ефірі телеканалу FREEDOM.
"Ось ця історія з Кадировим вона дуже непроста. Це найжирніший щур, який починає вже замислюватися про "російський корабель"... Кадиров прикидається, що Чечня є частиною Росії, за це РФ виплачує йому величезну данину. Дуже своєрідні відносини. І він знає, що це відносини особисто з Путіним. Кадиров розуміє прекрасно, що у разі відходу Путіна його силовики просто знищать", - зазначив він.
Нагадаємо, що скандальний глава Чечні Рамзан Кадиров заговорив про відставку (відео). А російські ЗМІ повідомили, що він може бути призначений на керівну посаду в Росгвардії.
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