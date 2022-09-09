Категорія
Світ
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Його знищать: Піонтковський розповів, коли і хто може вбити Кадирова

Дата публікації
Перегляди
20к
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Його знищать: Піонтковський розповів, коли і хто може вбити Кадирова

Фото: ТСН.ua

Після відходу російського диктатора Володима Путіна від влади очільника Чечні Рамзана Кадирова, найімовірніше, можуть прибрати силовики.

Кадиров це прекрасно розуміє, тому розмірковує про відставку, шукаючи таким чином "шляхи відступу" з Чечні.

Про них розповів російський публіцист Андрій Піонтковський в ефірі телеканалу FREEDOM.

"Ось ця історія з Кадировим вона дуже непроста. Це найжирніший щур, який починає вже замислюватися про "російський корабель"... Кадиров прикидається, що Чечня є частиною Росії, за це РФ виплачує йому величезну данину. Дуже своєрідні відносини. І він знає, що це відносини особисто з Путіним. Кадиров розуміє прекрасно, що у разі відходу Путіна його силовики просто знищать", - зазначив він. 

Нагадаємо, що скандальний глава Чечні Рамзан Кадиров заговорив про відставку (відео). А російські ЗМІ повідомили, що він може бути призначений на керівну посаду в Росгвардії.

В'їзд заборонено: росіянам влаштували нову залізну завісу

В'їзд заборонено: росіянам влаштували нову залізну завісу

Читайте також:

Повʼязані теми:

Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
20к
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація