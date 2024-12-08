"Йолка-2": Влада Грузії намагається завадити мітингам біля парламенту (відео)

Під час Євромайдану Янукович через встановлення, за його словами, “йолки” намагався заборонити акції протесту на Майдані Незалежності в Києві.

У Тбілісі влада встановила новорічну ялинку поруч із будинком парламенту, щоб перешкодити мітингувальникам, які протестують проти рішення уряду відмовитися від євроінтеграції, збиратися на площі.

Відео з місця події публікують у соцмережах.

Протестувальники не розгубилися і під час акції проти насильства над журналістами підійшли до ялинки та почали клеїти на неї фото побитих учасників акцій протесту та журналістів.

У результаті силовики, які приховують обличчя за масками, оточили недозібрану новорічну ялинку і не підпускають до неї сторонніх.

Влада Грузії намагається завадити мітингам біля парламенту встановленням новорічної ялинки

Раніше грузинська влада заявила, що "не допустить сценарію українського Майдану", проте наразі все відбувається саме за таким сценарієм.

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Як відомо, під час Євромайдану тогочасний президент Віктор Янукович саме через встановлення, за його словами, “йолки” намагався заборонити акції протесту на Майдані Незалежності в Києві.

Згодом ця металева конструкція на Майдані стала одним із найбільш впізнаваних символів Революції Гідності.

Нагадаємо, грузинська влада намагається залякати громадян так званим "українським сценарієм". Прем'єр-міністр країни від проросійської партії "Грузинська мрія" Іраклій Кобахідзе називає те, що відбувається в Тбілісі, "спробою влаштувати "Майдан".

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