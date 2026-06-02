"Йому подобаються результати": лікар розкрив справжню причину частих медоглядів Трампа

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Стан здоров’я 79-річного американського президента Дональда Трампа продовжує залишатися однією з найбільш обговорюваних тем у суспільстві, особливо на тлі його регулярних візитів до шпиталів.

Про справжню причину регулярних медичних обстежень очільника Білого дому розповів лікар Мехмет Оз під час пресбрифінгу в Білому домі у вівторок, 2 червня.

Мехмет Оз — це відомий американський лікар, колишній телеведучий популярного «Шоу доктора Оза» та близький політичний союзник Дональда Трампа. На брифінг його запросили як лояльного медичного експерта та довірену особу адміністрації Трампа для публічного підтвердження відмінного самопочуття президента.

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Чому Трамп часто відвідує лікарів

У відповідь на запитання репортера про те, навіщо президент США так наполегливо і постійно проходить медичні огляди, якщо він має настільки ідеальну фізичну форму, доктор Мехмет Оз дав доволі несподівану та лаконічну відповідь. За його словами, Дональд Трамп просто отримує неабияке задоволення від процесу та офіційного підтвердження власного міцного здоров’я.

«Я думаю, йому подобаються результати — він справляється дійсно добре», — із посмішкою зазначив Оз.

Ця коротка заява пролунала на тлі підвищеної уваги медіа до здоров’я очільника Білого дому. Часті поїздки президента до медичних центрів неодноразово викликали хвилю обговорень у пресі щодо можливих прихованих недугів. Однак прихильники Трампа та його команда продовжують наполягати на тому, що це лише прояв відповідальності та турботи про свій стан.

Доктор Оз, який є політичним союзником Дональда Трампа, вкотре підкреслив, що турбуватися абсолютно не варто. На його переконання, регулярні комплексні обстеження є лише свідченням чудової форми політика, а не сигналом про проблеми. Зрештою, публічна демонстрація невичерпної енергії та міцного здоров’я завжди була ключовою частиною іміджу Трампа.

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Здоров’я Трампа під питанням: останні новини

У вівторок, 26 травня, Дональд Трамп офіційно виписався з Національного військово-медичного центру імені Волтера Ріда, де успішно завершив плановий шестимісячний огляд. У своїй соціальній мережі Truth Social 79-річний політик емоційно подякував лікарям за роботу та поспішив заспокоїти громадськість, наголосивши, що вся перевірка минула абсолютно бездоганно.

Зі свого боку адміністрація президента зауважила, що цей візит (уже четвертий за його другий термін) був винятково рутинним заходом, який включав щорічну стоматологічну та загальну медичну оцінку в межах стандартного протоколу. Сам Трамп продовжує відкидати будь-які закиди щодо свого поважного віку, запевняючи журналістів, що почувається так само чудово, як і пів століття тому.

Тим часом адміністрація Білого дому оприлюднила деталі медичного звіту від офіційного лікаря Шона Барбабелли. У службовій записці медик констатував, що президент залишається у відмінному стані здоров’я, демонструє сильні серцево-судинні, легеневі та неврологічні показники, а отже, він повністю придатний для виконання всіх обов’язків глави держави.

Окрему увагу в документі приділили візуальним змінам та чуткам: лікар пояснив наявність синців на руках частими офіційними рукостисканнями та профілактичним прийомом аспірину, назвавши їх «доброякісними». Крім того, медики зафіксували у Трампа незначні набряки нижніх кінцівок, стан яких значно покращився, і відзначили втрату близько дев’яти кілограмів ваги порівняно з 2020 роком завдяки активному способу життя.

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