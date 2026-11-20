Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп несподівано висловив співчуття російському диктатору Володимиру Путіну через труднощі, з якими той зіткнувся під час повномасштабної війни проти України. Американський лідер зауважив, що війна, яку Росія, очевидно, розраховувала завершити за кілька днів, триває вже майже п’ять років і забрала життя великої кількості людей.

Про це Трамп заявив у п’ятницю, 20 листопада, на пресконференції за підсумками свого візиту до Китаю, яку транслював YouTube-канал Білого дому.

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«Йому [президенту РФ Володимиру Путіну] зараз дуже тяжко, тому що він веде війну, яка мала тривати кілька днів, а вона вже триває майже п’ять років. Скільки людей загинуло», — сказав президент США, оминувши увагою той факт, що саме президент РФ розв’язав цю війну.

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Водночас Трамп наголосив, що зберігає добрі особисті стосунки з очільником Кремля. Він також відкинув бажання поширювати чутки про їхні стосунки, які, за його словами, роздмухували демократи під час виборчої кампанії.

«Я вважаю, що у мене з ним, з Путіним, дуже хороші відносини», — заявив американський президент, додавши, що очільник РФ керує державою, яка посідає друге місце у світі за ядерною потужністю.

Трамп висловив сподівання, що війна невдовзі завершиться.

Він також згадав про свої «неймовірні відносини» з головою КНР Сі Цзіньпіном, заявивши, що завдяки цим контактам Сполучені Штати перебувають у безпеці.

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Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп під час телефонної розмови з європейськими лідерами та президентом України Володимиром Зеленським заявив, що Володимир Путін нібито втомився від війни й хоче домовитися про мир. Водночас сам російський диктатор після зустрічі з Трампом і лідером Китаю Сі Цзіньпіном публічно відкинув можливість обмеженого перемир’я та пригрозив Україні новою відповіддю.

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