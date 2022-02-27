Ярлики за брехню: YouTube та Facebook обмежують та блокують сторінки російських пропагандистських ЗМІ

Обмеження запроваджені після початку війни Росії проти України.
Гіганти інтернету – соцмережа Facebook та відеосервіс YouTube – почали обмежувати чи блокувати роботу російських пропагандистських ЗМІ.
Санкції YouTube
YouTube запровадив заборону на монетизацію для російських державних медіа. Це зробили через російську агресію проти України, а також на прохання урядових структур.
Зокрема, у санкційний список потрапив канал RT ("Раша Тудей"). Повний перелік пропогандистських ЗМІ не оприлюднили.
"Посилаючись на надзвичайні обставини, YouTube заявив, що призупиняє можливість монетизації на сервісі для кількох каналів, зокрема російських каналів, пов'язаних із нещодавніми санкціями", - ідеться в заяві офіційного представника компанії YouTube Фаршада Шадлу.
Санкції Facebook
Facebook заборонив російським державним ЗМІ показувати рекламу та монетизувати її.
Крім того, за словами директора з кібербезпеки соцмережі Натаніель Глейчер, Facebook протягом наступних днів "буде навішувати ярлики на додаткові російські державні ЗМІ".
Зокрема, про ярлики та обмеження вже повідомило видання РБК.
"Соцмережа вирішила віднести до фейків повідомлення про знищення штабу операції Об'єднаних сил України на Донбасі, про що публічно заявляв Денис Пушилін, та про відсутність загрози населенню України з боку Росії – з брифінгу Міноборони", - виправдовуються в РБК.
Біля окремих постів РБК Facebook написав, що пости "містять неправдиву інформацію" – в новинах із заявами керівництва Росії, ватажків терористичних "ДНР" та "ЛНР".
"Після цього Facebook наклала обмеження на сторінку РБК, зокрема обмежила монетизацію, песимізувала у видачі та позбавила статусу джерела новин", - бідкаються в РБК.
Раніше Facebook наклав обмеження на російські "РИА Новини", телеканал "Звезду", "Лента.ру" та "Газета.ру". У соцмережі пояснили, бо в цих ЗМІ чимало брехливих новин щодо тлі російського вторгнення до України.
Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до вечора 26 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- втрати особового складу - понад 3000 осіб,
- танки - близько 100,
- бойові броньовані машини - близько 540,
- гармати - 15,
- ЗРК "Бук" - 1,
- літаки - 16,
- вертольоти - 18.
З чого почалося російське військове вторгнення до України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
Як починалася війна Росії проти України:
- Рано-вранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Одразу ж було чути вибухи у великих містах України - Росія на чолі з Путіним розпочала війну проти України. Обстріли українських міст та сіл тривають.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
Росія наносить удари по цивільному населенню:
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