Youtube видалив відео президента Бразилії про зв'язок коронавірусу та ВІЛ на каналі його сина

Youtube видалив відео президента Бразилії про зв'язок коронавірусу та ВІЛ на каналі його сина

Наслідком порушення політики YouTube для бразильського президента стала тижнева заборона публікації нових записів.

YouTube видалив нове відео президента Бразилії Жаїра Болсонару, яке він розмістив на каналі свого сина Карлоса.

Про це інформує портал новин UOL.

Раніше соцмережі Facebook, Instagram і відеохостинг YouTube видалили відео, зроблене Болсонару, де він говорив про зв'язок між вакцинами проти коронавірусу та ВІЛ. Наслідком порушення політики YouTube для бразильського президента стала тижнева заборона публікації нових записів.

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"YouTube видалив сьогодні трансляцію президента Жаїра Болсонару із каналу Карлоса Болсонару", — написав портал.

Згідно з правилами компанії, заборонено публікувати контент користувачів, проти яких запроваджено обмеження.

Раніше Болсонару називав COVID-19 дрібним грипом та категорично виступав проти ізоляції. Перехворів, але думки не змінив. Як і 45 президент Америки Дональд Трамп – Болсонару, часто в прямому ефірі говорив речі прямо протилежні закликам лікарів. Наприклад, жартував, що Pfizer може перетворити людину на крокодила, а чоловіка на жінку – або навпаки.

Багатолюдні протести за імпічмент Болсонару тривають не один місяць, але прихильників у президента-популіста не менше. Тепер його, крім злочину проти людства, офіційно пропонують звинуватити у підбурюванні до злочину, шахрайстві, фальсифікації та інших правопорушеннях – протягом кількох місяців їх склад встановлювали на відкритих та закритих слуханнях у сенаті.

Нагадаємо, що в Бразилії з початку пандемії захворіло понад 21 мільйон людей і 606 тисяч людей не змогли подолати недугу.

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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатись на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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