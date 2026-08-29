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В Індії 46-річна жінка загинула внаслідок удару блискавки, коли поверталася додому після роботи в полі під час сильної грози. Момент трагедії потрапив на камеру відеоспостереження.

Про це пише Need To Know.

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Жахливий інцидент стався близько опівдня в неділю, 23 серпня, у селі Пандарбхатта в районі Мунгелі штату Чхаттісгарх.

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Гіта Бай поверталася з роботи на полях, коли просто посеред дороги в неї влучила блискавка.

Жінка йшла головною дорогою села під час сильної негоди. На голові вона несла посуд, коли раптово стала жертвою удару блискавки.

Момент трагедії зафіксувала камера відеоспостереження магазину, розташованого через дорогу. На записі видно, як Гіта йде дорогою, а буквально за декілька секунд до удару повз неї проїжджає автомобіль.

Після цього в жінку влучає блискавка, і вона падає на землю.

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На відео також видно чоловіка, який у цей момент прямував до сусіднього магазину. Після спалаху він шокований обертається, намагаючись зрозуміти, що сталося.

Гіта дістала тяжкі опіки внаслідок удару. Родичі негайно доправили її до лікарні, сподіваючись врятувати їй життя.

Однак медикам не вдалося цього зробити. Лікарі констатували смерть.

Після трагедії поліція зареєструвала справу та розпочала розслідування обставин загибелі.

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Цей смертельний випадок стався лише через два дні після іншої трагедії, пов’язаної з блискавкою, у тому ж індійському штаті Чхаттісгарх. У селі Катра Дхапніпані, розташованому в окрузі Гаурела-Пендра-Марвахі, під час сильної зливи блискавка влучила у 45-річного Мангала Сінгха та його 40-річну дружину Бірспатію Бай. Подружжя перебувало вдома, коли сталася трагедія. Врятувати пару не вдалося. Чоловік та дружина померли ще до того, як їх доправили до медичного центру.

Ще один подібний випадок стався в окрузі Банка штату Біхар. Там блискавка влучила у трьох жінок, які працювали на рисових полях.

Серія таких трагедій припала на сезон мусонів в Індії. У цей період сильні та раптові грози становлять особливу небезпеку для людей, які працюють просто неба.

Особливо вразливими є фермери та сільські робітники, які під час мусонів змушені проводити багато часу на відкритих полях, де можуть опинитися просто неба під час раптової грози.

Нагадаємо, маму та дворічну доньку вбила блискавка на очах у батька.

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