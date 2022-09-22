"Йтиме до кінця, поки сам не загине": російський опозиціонер розповів, чому Путін не може зупинити війну

Путін не може зупинити війну в Україні, адже вона стала для нього способом існування.

У Путіна залишилось лише два шляхи: або міжнародний суд і довічне ув’язнення, або знищенням своїми ж колегами.

Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL розповів російський опозиційний політик та журналіст Ігор Яковенко.

За його словами, війна для Путіна – питання життя та смерті. Його дії свідчать про те, що він збирається йти до кінця, поки або не загине сам, або не переможе в цій війні.

"Я думаю, що зупинити війну особисто сам він не може, тому що для нього війна – це тепер уже спосіб існування, спосіб виживання. Що ж до перемоги, то, гадаю, у Путіна такої опції не існує. Питання лише одне: як він закінчить свій земний шлях. Або це буде міжнародний суд, або це буде варіант Каддафі. Це вибір між довічним ув'язненням у якійсь європейській в'язниці або знищенням своїми ж колегами", - заявив Яковенко.

Нагадаємо, російський опозиційний політик також розповів, що мобілізація у Росії наврядчи затягне війну в Україні, але може посилитися жорстокість бойових дій. Путін збирається відправити на війну непідготовлені до війни вояків, які стануть черговими жертвами у кровопролитній війні РФ проти України.

Читайте також: