“Юань — дуже перспективна валюта”: Медведєв відреагував на можливі санкції Заходу щодо фінансової системи РФ

На думку російського урядовця, країни Заходу не наважаться відключити Росію від міжнародної системи банківських операцій SWIFT.

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв повідомив, яку резервну валюту замість долара та євро можуть використовувати в Росії у разі запровадження санкцій проти її фінансової системи.

В інтерв'ю російським ЗМІ урядовець заявив, що в РФ вважають перспективним китайський юань.

“Відсутність долара зможе замінити євро, якщо буде рішення щодо євро – є юань, це нова дуже перспективна резервна валюта", – заявив Дмитро Медведєв.

Також читайте Вторгнення Росії до України: США можуть запровадити персональні санкції проти Путіна та Білорусі

Він також висловив сумнів у тому, що РФ відключать від системи SWIFT, яка, за його словами, є "корисною річчю" для всіх.

“Я не дуже вірю, що нас хтось від цієї системи відключить, тому що це невигідно нікому, зокрема самому цьому суспільству, яке організоване для SWIFT, тим паче що у нас величезна кількість транзакцій відбувається. Це підрив довіри до SWIFT ", – зазначив Медведєв.

Якщо ж це все таки станеться, то, за словами російського урядовця, РФ тестує власну систему передачі фінансових даних.

“Вона була підготовлена Центральним банком, постійно тестується, працює. Вона не дасть жодної хвилини простою і здійснюватиме всі необхідні функції всередині країни”, - запевнив Мадведєв.

Нагадаємо, у США аналізують, якої шкоди Росія може завдати західним союзникам, якщо адміністрація Байдена виключить Москву з фінансової системи SWIFT у разі її вторгнення до України.

Читайте також: