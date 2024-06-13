Юнаків призиватимуть одразу після школи: в європейській країні підтримали реформу військової служби

У новому законопроєкті відмовилися від ідеї долучення нинішніх студентів до призовних списків і вирішили призивати молодих людей одразу після закінчення навчання.

Парламент Литви підтримав пакет законів про реформу військової служби. Тепер молоді литовці зобов'язані будуть проходити військову службу одразу після закінчення школи.

Про це повідомляє Delfi.

Також у новій реформі вказано, що громадяни мають проходити медичний огляд у віці 17 років. Законопроєкт підтримали 85 парламентарів, троє проголосували "проти", а 14 "утрималися".

Раніше Міністерство національної оборони Литви підготувало пропозицію, що передбачає альтернативні варіанти служби для студентів вишів. Проте цю ідею не підтримали освітянська спільнота та деякі молодіжні організації Литви.

Вони отримають повідомлення про призов до армії у віці 17 років, коли пройдуть медичну комісію.

Після призову молоді люди не зможуть вступити до вищих навчальних закладів, доки не завершать військову службу.

Юнаки проходитимуть медичну комісію вже у 2025 році, а з 2026 року, коли реформа призову набуде чинності, їх долучатимуть до призовних списків. Ті, кого не призовуть до армії через проблеми зі здоров'ям, зможуть вступити до вищих навчальних закладів.

"Ми засвоїли урок, що принцип універсальної оборони повинен починатися з розширення наших збройних сил і переходу до загальної військової повинності. Уроки України чітко показують нам, що вся країна повинна боротися проти набагато більшого супротивника, інакше неможливо встояти. Я радий, що на розгляд Сейму було внесено справді збалансовану реформу", - заявив депутат-консерватор Паулюс Саударгас.

Нагадаємо, напередодні литовський журналіст та волонтер Міндаугас Йонушас вирішив долучитися до лав ЗСУ як парамедик. Саме після загибелі парамедикині добровольчого батальйону “Госпітальєри” Ірини Цибух з позивним “Чека” він ухвалив таке рішення.

Читайте також: