Ютубер замерз на смерть у сніговій бурі: він записав останнє послання до сім'ї (фото)

У Швеції під час шторму загинув YouTube-блогер Сторм Де Боль. Стало відомо останнє моторошне повідомлення, яке він надіслав своїй бабусі перед смертю.

Про це пише Metro.

Сторм був відомий завдяки своєму YouTube-каналу StormOutdoorsy, на якому він ділився відеороликами про свої пригоди в Північній Європі. 22-річний хлопець був у поході на півночі Швеції, коли потрапив у хуртовину. Він був знайдений мертвим у Лапландії після того, як провів більшу частину року в самотніх мандрах віддаленим регіоном Йоккмокк.

Бельгійський творець надіслав відео своєму другові, на якому видно, як вітер гуляє навколо його намету. Близько 2 години ночі 29 жовтня Сторм подав сигнал лиха шведським службам екстреної допомоги, повідомивши, що він поранений і потребує медичної допомоги. Також він записав останнє послання сім'ї, в якому сказав: "Тут сильний сніг. Але не хвилюйтеся, я виживу, ви знаєте".

Сторм Де Боль / Фото: StormOutdoorsy/YouTube

Відомо, що він намагався повернутися до свого автомобіля, за 14 км від місця, де він розбив намет. Рано вранці була розгорнута рятувальна команда, і тіло Сторма було виявлено десь на шляху між цими двома пунктами.

Його мама, Елізабет Радемейкер, сказала: "Тієї ночі дерева були вирвані з корінням. Можливо, його намет також здуло, і у нього не було іншого вибору, окрім як піти пішки. Але було -6°C, а через шторм здавалося, що навіть -18°C. Його ступні та гомілки були замерзлими. Руки не замерзли, можливо, у нього ще були з собою рукавиці. А оскільки у нього був зламаний ніс, не виключено, що він ще й падав. Він, мабуть, довго страждав і помер на самоті. Я постійно уявляю його останні хвилини. Це спустошує мене".

Сторм Де Боль / Фото: StormOutdoorsy/YouTube

Елізабет також описала моменти перед тим, як поліція підтвердила їй смерть сина. Вона розповіла: "Місцевий поліцейський зателефонував і сказав, що у Швеції виникла проблема. Цілий день ми сподівалися, що вони знайдуть його живим. Насправді, вони вже знайшли його, але новина ще не була передана нашій поліції. Лише через день нам повідомили про це".

Сторм Де Боль / Фото: StormOutdoorsy/YouTube

Його батько описав Сторма як людину, яка "мала проблеми з контактами з людьми" і "любила бути на самоті", тому він вирушав у пригоди на природу на своєму маленькому Peugeot 307. Він додав: "Його відео – безцінна спадщина для нас. Але зараз його камера там, десь у снігу, повна кадрів з його останньої подорожі. Я б нічого не хотів більше, ніж повернути її назад".

А його матір додала, що син навчився виживати, переглядаючи годинами відео, подібні до його, на YouTube.

Нагадаємо, 23-річна дівчина померла на першому побаченні у ресторані. Вона обрала страву, яку вже їла, але не знала, що рецепт змінився.

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